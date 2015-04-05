炒黄金入门的五个基本法则？

最近几年以来，许多投资者开始留意黄金投资，却不知从何入手。其实，黄金投资和其它投资产品一样，风险与收益并存。投资者在踏入黄金市场进行投资之前，应该做好充足的准备。

第一，储备足够的黄金基础知识。

炒黄金应了解黄金价格受哪些因素影响、各种黄金投资品种的特点等基础知识，还要学会基本面分析以及技术分析，以便投资黄金时做出判断。

第二，清楚了解黄金投资品种的交易规则

掌握了黄金的基础知识，投资者在正式入市交易之前，必须了解各个黄金品种的交易规则，以及黄金交易平台有全面的了解，熟悉交易软件的操作规则，避免操作失误带来不必要的损失。

第三，做好足够的心理准备

国际黄金价格受到国际地缘政治、全球经济状况、各国国内经济环境等多种因素影响，因此金价波动较大，随时影响着投资者的情绪，如果没有抵御风险的意识，没有足够的心理控制力，就会失去客观判断市场的能力。因此，心理强健、敢于承担一定风险和正确对待亏损是投资者投资黄金必备的心理因素。

第四，投资者投资黄金应有明确的目标

黄金投资者从时间上可以分为短线投资者、中线投资者和长线投资者。从获利要求上可以分为保值投资者和增值投资者。你投资黄金，如果是以长期保值增值目的为主，选择用中长线眼光去投资黄金可能更为合适;如果是希望在短期内通过金价波动赚取价差，就可选择短期投资。普通投资者对金价的短期走势很难判断，可选择一个相对低点，以中长期投资心态介入，这样既方便又可以避免频繁交易时产生的手续费用，降低交易成本。

第五，投资者应合理分配投资资金和风险控制比例

投资者交易时必须严格执行止盈和止损。投入的资金按照行情的波动特征进行分配和管理。