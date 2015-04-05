2015年P2P趋势何在？

有人说，互联网金融首先是金融，其次才是互联网。也有人看法相反，认为互联网技术的应用和思维，更加重要。其实，两个说法都对，也没什么可辩解的，既然把两个领域拼凑在了一起，就一定都会发挥不可或缺的作用，互联网是渠道，是方法论，而金融更多的是目的，但由于金融是很传统的行业，变化很稳定。所以，这就客观上给了互联网更多的表演空间，看起来好像互联网的影响会更大一些，就比如现在，大家几乎预期一致，都觉得这是个能飞上天的行业，所以蜂拥而至，有想干事的，也有瞎起哄的，还夹杂着一些想骗钱的。让这个行业乌烟瘴气，直到2014年底也没说出个所以然，立出个规矩，这样，大家就对2015年多了些憧憬。

2015年，行业到底会有怎样的变化呢？

首先，监管会出台。本来2014年就要出来的监管政策，生生被拖黄了，银监会实在是很犯难。相比千篇一律的银行，这P2P实在是百花齐放，干什么的都有。有做平台，让借款人和出借人自己商量的拍拍贷，也有富二代、天生大家族的陆金所，还有提供居间服务，然后提取风险拨备的人人贷，当然，也不能忘了做债权转让，说不清算不算资金池的宜信，以及跟小额贷款公司称兄道弟的有利网等等。几乎各村都有各村的高招儿，实在让银监会没法下嘴。这一刀举了半天也切不下去，但没有规矩始终不成方圆，这个行业要想规范，就必须得有监管的背书，尽管监管逾期了，但总归是要还的。2015年，最大的期待就是，银监会的刀会怎么落，这一刀会砍断谁的命根。当然，相信之前提到的，4条红线和10大原则，肯定要做变通，否则误伤概率极大。干掉P2P，显然与国家解决融资难，融资贵的大方针不符。

其次，骗子越来越少。2014年大家更关注P2P跑路，因为这个最吸引眼球，但其实跑路的平台里绝大部分都是骗子，真正干不下去的还是少数，知名平台就更是少之又少了。行业要想发展得更好，必须打掉这些害群之马，自律也好，监管也罢，甚至是向公安机关举报，越来越多的投资者，也会随着普及教育的开展，逐渐擦亮双眼，骗子们靠高收益吸引人的把戏很快也就玩不下去了。

第三，富爸爸们陆续进场。既然这是一个风口行业，越来越多的资金会在这里布局，2014年就有小米投资了积木盒子，联想拿下了翼龙贷。2015年更多的国家队，金融机构，投行甚至是BAT会逐渐进场抢阵地，那些做得好的平台，很可能会在起风前就率先飞起来。但不可回避的一点是，这些富爸爸们集体进场，也将会造成一个不可小觑的后果，那就是P2P的江湖，将逐渐从春秋过渡到战国，一些公司将被吞并甚至倒下。最后剩下的公司将越来越少。直到进入寡头时代。像门户最后只剩5大门户，游戏是腾讯一家独大，视频变成了3强争霸，电商是淘宝、京东占据了8成市场。P2P由于是互联网加金融，所以统一度不会这么高，天然的会分成两大派别，互联网系和金融系。各自剩下10几家大公司，相互干仗这是很可能出现的情况。

第四，网贷收益率下降。为了行业的健康持久发展，价格战的思维将很快结束，特别是一些大平台，将运用互联网思维，先把用户基础做大，积极抢占市场份额。这样，他们更需要建立完备的产经体系，既要保证安全，还要保证平台的流动性。大家会像做余额宝一样，来经营P2P，所以人品很重要。兜底也好，担保也罢，都是需要钱的，羊毛出在羊身上，不从收益率里搞出一部分来，实在堵不上这么大的窟窿。再加上2015年整个经济放缓，央行利率也是出于下降周期，P2P降息也是在所难免。毕竟服务中小企业，解决融资难、融资贵这个时代的大帽子，还是要一直扣下去的。

第五，进一步产品创新。光P2P就有了无数多个变种，收益率和风险也有不同的档次，几乎覆盖了各个人群，不管你的预期是多少，总有一款适合你。而对于平台而言，也是竭尽所能，跟小贷公司合作，跟银行合作，跟保险公司合作，跟资产管理公司合作，各种各样的产品层出不穷，尽量把收益做高，把风险降低。去掉中间环节。真正做到金融脱媒。

第六，严管支付通道。既然银行对于放贷这个事儿，掌控力已经越来越差，为了刷存在感，势必要在路径上找平衡，这也就是支付通路的争夺，第三方支付现在逐渐兴起，余额宝、财付通这样的支付平台越做越大，如果以后所有的金融结算都不找银行了，那银行才是真的悲剧了。从2014年年初开始，银联和其他第三方支付企业之间的水火之势简直擦粉都盖不住了。银联以迅雷不及掩耳之铃儿响叮当之势抢跑成功，不仅完成了二维码支付系统的技术开发，还在个别地区已试点启动商业应用。但实话实说，这个市场确实有点乱，也难怪央行总是出来为难一下大家，比如什么POS机违规套现、违规套用低费率行业商户类别码等问题的频频爆出，面对“越改约乱”的第三方支付市场，一方面是行业竞争的加剧导致有的企业不惜兵行险招，造成行业乱象；另一方面，却是要时刻小心拿着大棒的央行叫停开罚单。估计未来大波浪曲线前进的节奏不会有太大改变。

第七，企业间血雨腥风的厮杀。从春秋走向战国，不是你好我好大家好的聚会，而是你死我活拼出来的结果，没关系没人脉，也没有思维的小企业，拿不到项目也找不到客户，最终会被大企业挤出市场。当然并不是说现在行业的前几名已经排定座次，因为互联网发展太快了，随时会有企业杀出来瞬间逆袭，雅虎最先在中国做门户，最后却被本土的新浪、搜狐干掉。盛大一开始是游戏的霸主，但没几年就被QQ超越，本来人家易趣做电商做得好好的，马云非得杀出来插一杠子，更不知哪儿出来个摆摊卖电脑的刘强东，赔钱都赔成翔了，最后人家竟然还上市了，还几百亿美元估值了，还泡到女神了。而2010年才成立的爱奇艺，更是落后了优酷土豆不知道多少个身位，但就凭借着富爸爸的帮助，4年之间圈定了最大的市场。所以，目前根本无法下定论，也许以后P2P的行业第一，现在还没出生呢。

总之，2015年P2P充满了机会，但更多的也是挑战，这不仅仅是一个网贷的生意，以后会向大资管的平台迈进，凭什么穷人不能理财，凭什么只有富人的收益才能到10%，在互联网的时代，打破这种媒介的不平等已经是大势所趋。借用北京小伙伴的一句话，风已经到张家口了，京城的雾霾也就快散了。