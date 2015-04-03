意法“转正” 8个经济体冲刺亚投行最后期限

中国财政部最新消息，4月2日，经现有意向创始成员国同意，意大利、法国正式成为亚洲基础设施投资银行（以下简称亚投行）意向创始成员国。

同时在3月31日亚投行创始成员国申请大门落闸时刻，共有包括挪威、西班牙、以及中国台湾等宣布申请加入。不过分析称，挪威情况难定，台湾申请在岛内遇阻。

33个正式意向创始成员国 挪威情况难定

如果把中国财政部和各国官方确认的，以及被媒体曝出的国家和地区都算在内，目前亚投行的朋友圈已扩容至52个。其中亚洲32个，欧洲16个、大洋洲2个，南美洲和非洲各1个。

随着意大利和法国的“转正”，目前亚投行意向创始成员国增至33个，包括孟加拉国、文莱、柬埔寨、中国、法国、德国、印度、印度尼西亚、意大利、约旦、哈萨克斯坦、科威特、老挝、卢森堡、马尔代夫、马来西亚、蒙古、缅甸、尼泊尔、新西兰、阿曼、巴基斯坦、菲律宾、卡塔尔、沙特阿拉伯、新加坡、斯里兰卡、瑞士、塔吉克斯坦、泰国、英国、乌兹别克斯坦和越南。

其中赶在最后一天申请的经济体，包括中国财政部公布的吉尔吉斯斯坦、瑞典、葡萄牙、冰岛，还有各国自己表态或媒体曝出的挪威、西班牙、以色列和中国台湾。

挪威方面，腾讯财经从挪威官方处获悉，31日晚间，挪威外交部称该国希望以意向创始成员国身份加入亚投行。挪威外交大臣布兰德表示，“挪威对促进全球发展做出了很多贡献，希望与亚洲和其他地区国家一道，进一步完善亚投行的架构与使命。”

不过法新社指出，挪威的申请结果尚不确定。2010年挪威诺贝尔奖委员会将诺贝尔和平奖颁发给中国异议人士刘晓波后，北京中断了两国高层之间的往来。挪威政府虽然一直重申，诺贝尔奖委员会是独立的，所做决定是自己的选择。但是迄今为止，挪威旨在两国关系正常化的尝试似乎都是徒劳无功的。

西班牙方面，据人民网报道，早在3月27日，西班牙副首相萨恩斯 德桑塔玛利亚就在记者会上宣布，西班牙已向中方提交了作为意向创始成员加入亚投行的申请函，正式申请加入亚投行。他还表示，加入亚投行，将有助于提高西班牙的信用额度，并能更好地与亚洲国家展开基础设施建设的合作。

以色列方面，4月1日新华社报道，以色列外交部发言人伊曼纽尔·纳赫雄证实，以色列已经申请作为意向创始成员国加入亚投行。 纳赫雄表示，以色列总理内塔尼亚胡3月31日签署了加入亚投行的申请函，以色列外交部负责运作以色列加入亚投行的具体事宜。

亚投行的意向创始成员名单，最终会在4月15日揭晓。眼下财政部公开的48个经济体中，联合国安理会五大常任理事国已占4席，G20国家中已占13席。

台湾申请横生枝节 反对党称“矮化了台湾主权”

台湾方面，台湾财政部向亚投行临时秘书处递交了参与意向书，台湾负责两岸关系事宜的大陆委员会，也向国务院台湾事务办公室提交了意向书。

在结束了与行政院长毛治国（右五）及反对党民进党的柯建铭（右三）的会议后，台湾立法院长王金平（右四）发表讲话。（图片来源：纽约时报）

不过台湾申请加入在岛内受阻。周二傍晚，黑色岛国青年阵线(Black Island Nation Youth Front)的成员聚集在台北的总统府外，对政府加入亚投行的行动表达不满。该组织在去年抗议贸易协定的行动中扮演了关键角色。

除了社团运动，本已同意加入亚投行的“台独”大党民进党也突然翻脸不认账。据台湾《联合报》报道，马英九拍板申请加入亚投行后，民进党主席蔡英文今在脸书批评仓卒行事。对此，马英九办公室发言人陈以信响应，现在只是亚投行的创始阶段，关于会员实质权利义务的章程根本都还没有，民进党现在就要激烈反对，未免也太早了。尤其，“民进党前几天不是还赞成加入的吗？”

据《纽约时报》报道，台湾的反对党议员批评称，与其他申请者相比，台湾向国台办递交意向书的举动，削弱了台湾的地位。

《纽约时报》同时披露，台湾意向书写的是台湾，而不是其正式名称中华民国。此外，意向书并没有写在印有信头的正式信纸上，落款也没有签署人台湾财政部长张盛和(Sheng-ford Chang)的完整头衔。

而中国是限制台湾加入国际组织的，有时候只允许它以经过修饰的名义加入。台湾是以中华民国的名义加入亚洲开发银行(Asian Development Bank)，并成为其创始成员的。但当中国1986年加入该银行时，台湾的名称被改成了“中国台北”(Taipei, China)，这个名称遭到了台湾的抗议。

腾讯财经查阅，台湾目前不是联合国、世界银行和国际货币基金组织的成员。台湾在国际组织的称谓，是“Chinese Taipei”或“Taipei, China”。中国外交部发言人华春莹周二主持例行记者会，当被问及中方在什么条件下会接受台湾加入时，华春莹回答“亚投行是一个开放、包容的多边开发机构，欢迎各方参与。关于台湾申请参与，应该避免出现'两个中国'、'一中一台'的问题。”

法新社就此指出，中国由此释放出不允许台湾加入亚投号的信号。（腾讯财经综合）

附：亚投行“全家福”：

亚洲：中国、印度、印度尼西亚、孟加拉国、文莱、柬埔寨、约旦、哈萨克斯坦、科威特、老挝、马尔代夫、马来西亚、蒙古国、缅甸、尼泊尔、阿曼、巴基斯坦、菲律宾、卡塔尔、沙特阿拉伯、新加坡、斯里兰卡、塔吉克斯坦、泰国、乌兹别克斯坦、越南、土耳其、韩国、格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦、中国台湾、以色列（32个）

欧洲：英国、卢森堡、瑞士、法国、德国、意大利、奥地利、俄罗斯、荷兰、丹麦、芬兰、瑞典、葡萄牙、冰岛、挪威、西班牙（16个）

大洋洲：新西兰、澳大利亚（2个）

南美洲：巴西（1个）

非洲：埃及（1个）

附：亚投行时间轴

2014年10月24日 21个首批意向创始成员国财长和授权代表在北京签约。

2015年3月12日，英国向中方提交作为意向创始成员国加入亚投行的确认函。

2015年3月17日，法国、德国、意大利宣布愿意加入亚投行意向创始成员国。

2015年3月18日，卢森堡向中方提出加入亚投行申请。

2015年3月20日，瑞士宣布申请作为意向创始成员国加入亚投行。

2015年3月31日，创始成员国截止日期。

2015年4月15日 公布意向创始成员国名单。

2015年中 完成亚投行章程谈判并签署。

2015年底前 完成章程生效程序，正式成立亚投行。