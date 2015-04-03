伊朗核协议将怎样影响石油市场？

据报道，伊朗与六个世界大国周四达成的核协议框架将增大解除对伊朗石油出口限制的可能，但尚不会打开伊朗原油供应的大门。

伊朗石油出口的增加取决于将于6月份达成的最终核协议、之后的制裁取消以及伊朗急需获得投资的石油行业的复苏速度。

框架协议公布后，油价走低，布伦特原油前一交易日跌3.7%，但咨询公司欧亚集团(Eurasia Group)表示，下周围绕核协议的激烈争论开始时，油价的下跌将可能减缓。

据法国兴业银行(Societe Generale)称，如果6月底前达成最终核协议，可能需要三个月的时间来取消或暂停对伊朗石油和银行业的制裁，另需六个月的时间恢复每日100万桶的原油生产和出口。

该行称，2016年前伊朗原油不会成为石油市场的一个主要问题。

一旦对伊制裁被取消，伊朗的原油库存将开始逐渐转化为原油销售收入。此前伊朗的原油产量超过了出口量或国内消费量，因此伊朗把大量原油存放到油库里。

伊朗的大部分原油从波斯湾的Kharg、Lavan和Sirri岛港口出口。据美国能源部估计，这些港口综合在一起的原油储存能力达到约3,800万桶。

除了这些港口，伊朗还利用超级油轮存放原油，因为西方对伊朗实施了严厉的航运和保险制裁，使得国有企业National Iranian Tanker Co.难以在全球水域运营油轮。

意大利船舶经纪Banchero Costa研究部门主管Ralph Leszczynski称，由于受到了美国制裁的约束，伊朗自己的油轮没有更好的用途，所以许多油轮被用来存放原油。

据总部位于伦敦的E.A. Gibson Shipbrokers Ltd.估计，自2月初以来，15艘超大型油轮停靠在伊朗海岸用来存储原油，存储能力相当于约3,500万吨。

中国、印度、韩国、日本和土耳其从伊朗进口的原油最多，伊朗原油出口主要输往亚洲。新加坡交易员称，在目前市场供应过剩的情况下，伊朗石油出口必须有一定的折扣才能进行竞争，并且买家主要来自亚洲。

预计印度会加大从伊朗进口石油，因为该国政府已经指示国内炼油商在今年第一季度减少进口来实现年度目标。咨询机构Energy Aspects说，印度炼油商将会在4月份、即印度新财年开始时恢复从伊朗购买石油。

受制裁的影响，伊朗石油及凝析油的出口量从2011年的250万桶/日降至2013年的110万桶/日。在一个临时协议签订后，2014年伊朗出口量小幅回升至127万桶/日左右。Energy Aspects估计，仅油轮去库存一项就能使伊朗石油出口增至130万至140万桶/日。

若制裁解除，那么到明年伊朗出口可能会额外增加100万至120万桶/日，加剧全球的供应过剩局面以及油价面临的压力。尽管伊朗石油行业在恢复全部产能方面还面临困难，但未来几个月其他欧佩克(OPEC)成员国及全球产油国也有足够的潜在供应加入竞争。