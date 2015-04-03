人民币远期有望创四年来最大周涨幅

中国本周出现了远期人民币上涨和利率预期下降共存的局面。

因中国经济呈现企稳迹象和市场预期政府希望人民币汇率保持稳定以推进改革，人民币远期合约有望录得2011年以来的最大周涨幅。

今天早些时候公布的数据显示，中国3月汇丰服务业PMI反弹至52.3, 创年内新高。周三中国官方公布的3月制造业PMI亦好于预期，并且重返枯荣线上方。

在呼吁将人民币纳入IMF“特别提款权”后，中国央行行长周小川3月29日表示，中国会“相对激进地”改进外汇政策。

交银国际驻北京经济学家Li Miaoxian告诉彭博新闻社：

数据显示中国经济没有进一步恶化，对人民币形成支撑。更重要的是，市场形成这样一种预期，中国政府今年在资本账户开放上有很多事情要做，需要汇率相对稳定才能完成该目标。

彭博汇编的数据显示，截至上午11:34，12个月期人民币无本金交割远期本周已大涨0.95%至6.3173元/美元，早盘一度触及6.3160，为1月23日以来最高。

与此同时，由于中国政府准备采取措施扩大货币市场，一年期利率互换本周有望创下近一年以来的最大周跌幅。

国务院总理李克强周三主持召开国务院常务会议，决定允许全国社保基金按规定在全国银行间一级市场直接投资同业存单和购买地方政府债券。此外，国务院周二公告称，将于2015年5月1日起实施存款保险制。

高盛预计，存款保险制度的实施需要央行降准的配合，并且央行会逐渐放开存款利率上限。

彭博汇编的数据显示，截至上午10：41，一年期利率互换本周已经下跌30个基点至3.28%，为去年4月18日以来最大的五日跌幅。

南京银行分析师Huang Yanhong告诉彭博：由于政府释放会向市场注入更多流动性的信号，银行间流动性已在最近几周改善。央行会继续维持利率处在合理的低位。