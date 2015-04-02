美联储加息 哪些货币会“死得最惨”？

2015年第一季度欧元占据了外汇市场的“新闻头条”，但分析师指出，今年稍晚日元和澳元将成为市场关注的焦点，因一旦美联储(FED)开始加息，这两种货币表现可能受创最重。

澳新银行(ANZ)高级外汇策略师Sam Tuck说道：“今年市场的主题仍将是美元兑主要G10货币保持强势，包括兑日元、澳元和纽元。美元的主导地位十分稳固，今年关键风险事件将是美联储加息的时机。”

2015年迄今为止美元指数攀升8.7%，而在过去12个月内则暴涨22.6%。

十国集团(G10)货币中欧元表现最为糟糕，第一季度欧元/美元重挫10.7%，归咎于欧洲央行(ECB)量化宽松(QE)举措以及希腊债务问题。

同期澳元和纽元同样走软，兑美元分别下滑6.9%和4.5%。然而，日元却似乎抵挡住了美元的强劲升势。在2014年最后两个月下滑6.3%之后，日元兑美元当前与去年底收盘水平基本持平。

投资者将美联储即将到来的加息视为美元进一步升值的潜在“催化剂”，尽管加息时机依然充满不确定性。

麦格理(Macquarie)外汇策略师David Forrester说道：“当美联储加息时，美元汇率就将见顶。联邦公开市场委员会(FOMC)可能在6月份加息。”

日本又要宽松？

分析师认为，亚洲央行可能也会在未来各自货币走势中扮演重要角色。

就日元而言，有市场传闻日本央行(BOJ)可能会再度放宽货币政策，这或许将引发日元新一轮抛售浪潮。

自日本央行2013年4月开启大规模量化宽松举措以来，日元兑美元已经贬值约29.2%。

尽管日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)一直强调暂时不会推出更多宽松举措，但一些投资者相信此举将不可避免。

瑞穗证券(Mizuho Securities)首席外汇策略师Kengo Suzuki说道：“日本通胀在夏季可能会陷入负值，日本央行可能会面临压力并在10月再度采取行动。”

Suzuki预计，美元/日元年底将位于127，而澳新银行的Tuck则预估汇价触及125。周四(4月2日)亚市早盘，美元/日元报119.70附近。

澳元跟随铁矿石一起“沉沦”

随着铁矿石价格暴跌，澳洲联储(RBA)面临进一步降息的压力，外界与此该联储最早下周就将利率下调至纪录新低。

交易员预计澳洲联储有66%的可能性会将现金利率下调0.25个百分点至2%。促使澳洲联储进行三个月来第二次降息的另一个理由是，澳元汇率自上次会议以来几无变动，与该国最大出口商品铁矿石价格重挫20%的步调不符。

在矿业造成拖累而其他产业保持沉寂之际，澳大利亚的经济增速势必会低于3%的潜在增长率，失业率也必然会持续上升。

为抵御通缩压力，保持本币的竞争力，澳洲联储将会加入全球的货币政策宽松潮。澳洲联储2月降息至2.25%的纪录低位，但该联储在3月会议上意外“按兵不动”。

安保资本投资(AMP Capital Investors Limited)投资策略主管Shane Oliver说：“铁矿石价格下跌增强了紧迫性，澳洲联储应该降息，实际上上个月就该降息。”

随着中国经济增速放缓及供应增加，铁矿石价格周三跌至每干吨49.53美元的10年低点。澳大利亚对中国的出口占到国内生产总值(GDP)的5.8%， 其中最大的出口商品就是铁矿石。

虽然铁矿石生产商可以通过减产来提升价格，但业内三大巨头——淡水河谷、力拓和必和必拓——为了维护市场份额却选择了按兵不动。

麦格理的Forrester说道：“铁矿石价格继续徘徊于50美元/吨下方，这将令澳洲联储承受进一步降息的压力。”

Forrester预计澳元/美元9月底将触及0.72。澳新银行的Tuck料澳元年底将跌至0.72。周四亚市盘中澳元/美元报0.7580附近。

最大风险

尽管投资者对于美联储加息时机的看法存在分歧，但他们都预计今年会有加息行动。分析师表示，最大的风险就是美联储今年不加息。

Forrester说道：“假如美国近期经济数据表现糟糕的态势延续，而加息又遭到延迟，则美元兑主要货币将走软。”

2015年第一季度欧元占据了外汇市场的“新闻头条”，但分析师指出，今年稍晚日元和澳元将成为市场关注的焦点，因一旦美联储(FED)开始加息，这两种货币表现可能受创最重。

澳新银行(ANZ)高级外汇策略师Sam Tuck说道：“今年市场的主题仍将是美元兑主要G10货币保持强势，包括兑日元、澳元和纽元。美元的主导地位十分稳固，今年关键风险事件将是美联储加息的时机。”

2015年迄今为止美元指数攀升8.7%，而在过去12个月内则暴涨22.6%。