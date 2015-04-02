铜期货日报:铜价短期或出现回调风险

铜市观点及操作建议

3月31日,当日铜价白天震荡下跌,夜间也继续维持跌势,反弹势头遭阻。伦铜3月昨日收于6094美元/吨,较前一日上涨32.5美元/吨,涨幅0.54%;沪铜1506合约昨日盘收于43350元/吨,较前一日下跌480元/吨,跌幅1.10%;当天夜盘收43090元/吨,较日盘下跌260元/吨,较3月30日夜盘下跌800元/吨。

宏观面,美联储最近一次会议结果使得市场更加确信美联储短期内加息难以实现,而中国政策放松的预期仍然在持续,但是我们认为政策主要是起到“托底”的作用;而比较能够期望的是中国政府提出和推行的“一路一带”计划,如果能在陆路上联通欧亚大陆,这对实体经济的推动潜力也是巨大的,但是短期内是看不到实质的结果。

中期逻辑:整体维持弱势依依然是核心判断,其核心因素基本面弱势仍在进一强化,尤其库存数据仍在持续增加,而2014年下半年市场结构较为复杂的主要原因就是低库存+高升水,是制约铜价下行的主要原因,目前库存的持续增加对铜价产生较大的压力。但从长期供需情况来看,供需平衡走向过剩的预期和主要因素目前尚未发生明显的变化。另外,后期美元指数可能再次对铜价形成压力。

应对策略:3月30日股市在高位出现大幅下跌,受此影响,铜等有色金属价格也在日内出现大幅下跌。由于月末来临,贸易商和下游加工企业的资金依旧紧张,甚至有所加剧,因此现货市场的精铜采购量减少,交投表现冷清。铜价当日也暂时失去下游的采购支撑。短期铜价仍有一定回调风险,建议投资者关注43000元/吨一线对沪铜主力1506合约的支撑作用,前期多头头寸需要谨慎处理。

升贴水方面,铜现货贴水再度扩大,当日报于贴水105元/吨;LME现货升贴水3月30日回落至23.5美元/吨左右;美国自由市场现货升水维持在137.5美元/吨。

库存方面,LME库存3月30日数据为332300吨,较前一交易日减少2300吨库存;COMEX库存3月31日数据为26864吨,较前一交易日减少127吨库存;上海期货交易所库存3月27日数据显示为243592吨,较前一周减少4243吨。

持仓上,LME3月铜3月31日持仓为378750手,较前一交易日增加1679手。沪铜主力合约3月31日持仓383528手,较前一交易日增加13290手。根据CFTC铜持仓报告,3月24日当周铜的非商业多头58237手,非商业空头67317手,因而非商业净空头9080手,较前一周减少8467手净空头。