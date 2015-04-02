美元走强了 美股很受伤

财经信息供应商FactSet高级分析师约翰·巴特尔斯（John Butters）近日称，在已经提供了第一季度盈利展望的101家标普500指数成分股公司中，仅有16家公司的盈利展望超过了华尔街分析师平均预期，创下自2006年第一季度以来的最低水平。另一方面，公司的盈利展望不及华尔街分析师的平均预期，最近以来有所恶化。

与此同时,诸多业内人士也表示，鉴于美元指数的大幅上涨，将对美股上市公司盈利能力造成负面影响，尤其是部分海外业务拓展较快的上市公司。

这样的观点自从2014年下半年就频频被抛出。当进入2015年第一季度财报发布之际，这一观点似乎是即将被印证的时候。

从美元走势来看，此轮牛市的起涨点为2014年5月，在此期间美股已经迎来至少两个财报季。而在前两次财报季内，美股上市公司，即便是那些海外业务拓展较快的上市公司业绩依然保持着高速发展的态势。只是到了今年第一季度，美元不断上涨的态势对公司业绩造成的影响开始显现。

渣打银行在其报告指出，标准普尔500指数的上市公司中，43%的美国企业营业收入来自海外，其中排名第一的科技行业海外收入占比近60%，随后为能源、基础材料、医疗保健等。

渣打银行全球投资总监麦加富（Clive McDonnell）在接受《第一财经日报》记者采访时表示，“总的来说美元指数上涨影响最大的是能源行业，其企业盈利年化下降了约60%。一季度美国的企业盈利能力已经开始收缩，因为整个汇率的增长，对企业盈利能力的改变并不是立竿见影的，而是一个长期的过程。一季度我们看到了这样的结果，企业盈利开始收缩；二季度预计比一季度还会收缩，这可能是七年来标普500指数企业盈利第一次连续两个季度出现收缩的局面。”

目前的美股股指走势也正在印证这种情况。那么投资资金都跑到哪里去了呢？美银美林全球市场研究部发布的报告显示，截至3月25日当周，全球股票基金流出资金61亿美元。其中，欧股基金流入资金54亿美元，连续第十一周净流入；美股基金流出资金108亿美元。而年初至今欧洲股市资金流入量已经达到487亿美元，STOXX欧洲50指数涨幅已经达到14.35%，表现甚为突出。

麦加富对本报记者表示，2015年股市投资策略就是超配欧洲以及日本股市，对美国股市则持中性态度。尽管美国股市的慢牛行情不会终结，但是相较之下，欧洲可能更具吸引力。

瑞银财富管理全球首席投资总监Mark Haefele则认为，“目前的全球政治形势对欧元区股票和高收益债券等资产有利。所以，我们最近将已取得成果的部分美国资产增持仓位转至欧元区”。