金价大涨2.1% 重返1200美元重要关口

4月2日凌晨消息，据MarketWatch报道，周三，黄金价格在美元疲软及温和经济数据的刺激下大幅上涨，黄金价格收盘最终上涨至每盎司1200美元的重要关口上方。

纽约商品交易所6月主力黄金合约价格周三大涨25美元，收于每盎司1208.2美元，涨幅为2.1%。此前两个交易日金价一直在冲击1200关口，但未能成功。

5月主力白银合约价格周三上涨46美分，收于每盎司17.06美元，涨幅为2.8%。

周三美元兑其它主要货币汇率下滑了大约0.2%。美元的疲软对黄金等以美元计价的商品期货价格提供了有力支撑，使得其它货币持有者可以更便宜的买到黄金。

美国自动数据处理公司周三表示，私营部门就业人数在3月份继续增长，但是增长速度较此前一个月缓慢。

美国劳工部本周五将发布3月份美国非农就业报告，这一报告吸引了市场投资者的广泛关注。经济学家们现在平均预期，美国3月份非农就业人数将增加24.3万人。

在周二，6月黄金主力合约价格收盘小幅下跌0.2%。整个3月份黄金主力合约价格下跌了大约2.5%，整个第一季度金价小幅下跌了0.1%。分析师们表示，黄金价格跌幅得到限制得益于美股下滑和投资者对希腊发生债务违约的担忧。

其它金属方面，周三，5月铜主力合约价格小幅下跌1便士，收于每磅2.75美元；7月主力铂金合约价格收盘大涨22.6美元，收于每盎司1166美元；6月钯金主力合约价格收盘上涨13.55美元，收于每盎司748.85美元，涨幅为1.8%。