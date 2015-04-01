这是愚人节笑话吗？外媒：原油多头将卷土重来

当伊朗核谈判陷入停滞，油市多空双方胆战心惊之际，外媒周三(4月1日)最新的报道指出，原油多头可能在4月卷土重来。





《华尔街日报》引述一些投资者和分析师称，美国石油产量增加是原油价格持续九个月跌势的主要原因，但现在产量增长势头接近放缓。这将促使去年6月份以来下跌59%的油价走势逆转。



报道认为，美国原油产量放缓迹象最早可能在4月份出现。为美国政府收集和分析能源数据的能源情报署(EIA)3月份预计，三个页岩油生产区4月份的产量可能出现环比下降。

Talara Capital Management首席投资长祖斯曼(David Zusman)表示，短期内，市场可能高度关注美国的库存增长情况。但他也表示，更重要的信息是石油钻机数目的下降，此外，夏天结束之前产量的变化速度应该会变得很明显。Talara Capital Management旗下管理约4亿

资产。

祖斯曼称，Talara增加了能源企业的股票和

仓位。

随着季节性设备维护的完成，美国炼厂第二季度的原油加工量料将上升，而夏日驾车高峰季到来也可能限制库存增幅。据EIA的数据显示，第一季度美国炼厂原油加工量约为每日1,550万桶，五年来的历史同期平均水平为每日1,450万桶。

伦敦咨询公司Energy Aspects预计，全球炼厂第二季度原油加工量为每日7,680万桶，低于第一季度的每日7,710万桶。

美元债券

因此，对油价触底有足够信心的投资者目前还仅是相对少数。4月份全球原油需求可能不高，因为从中东到亚洲的炼油厂的一些设施停工，进行季节性维修，可能会迫使已经接近满负荷的原油库存进一步增加。备受关注的俄克拉荷马州库欣储油中心的储油量已经接近最大负荷。库欣是纽约商品交易所石油期货的交割地；EIA称，截至3月20日，库欣储油设施的储油量已经达到最高限度的80%。