美股周二收低 纳指一季度上涨3.5%

4月1日消息，美股周二收低，结束了连续两个交易日上涨的反弹走势，道指下挫逾200点，跌幅达1.11%。第一季度道指累计微跌0.3%，纳指累计上涨3.5%，标普500指数累计上涨0.4%连续第九个季度收高。投资者关注伊朗核谈判进程和多位美联储官员讲话。

道琼斯工业平均指数下跌200.19点至17776.12点，跌幅1.11%；标准普尔500指数下跌18.35点至2067.89点，跌幅0.88%；纳斯达克综合指数下跌46.56点至4900.88点，跌幅0.94%。

盘面上，绝大多数板块下滑，医疗保健和原材料板块领跌。

美联储Lacker称，6月加息的可能性很高。预计美国2015年经济增速为2%-2.5%。美元升值及能源价格见底将使通胀抬升。美国就业市场将在未来数月内进一步改善。美元升值或带来贸易逆差，并在一段时间内使产出增速放缓。美联储货币政策正常化没有预设的、固定的时间表。尽管美元近期升值已对核心通胀带来负面影响，但仍有信心通胀水平将重返2%目标。美联储Lacker今年是FOMC投票委员。

NC Wealth Management公司首席投资官James Dunigan表示：“今天的市场行情大体上是对昨日行情作出的反应，是回归正常的行情。但我们认为，市场因素仍然积极。我们看到并购交易仍在涌现，这在股市下跌时起到了支持作用。”

经济数据方面，美国1月S&P/CS20座大城市季调后房价指数环比0.9%，预期0.6%，前值0.87%。美国1月S&P/CS20座大城市房价指数同比4.6%，预期4.6%，前值4.46%。

美国3月28日当周ICSC-高盛连锁店销售环比+3.4%，前值-0.7%；同比+2.9%，前值+3.0%。

美国3月份芝加哥采购经理人指数终值为46.3，前值45.8。美国3月28日当周红皮书商业零售销售年率3.0%，前值2.8%。

美国3月谘商会消费者信心指数101.3，预期96.4，前值96.4修正为98.8。美国3月谘商会消费者预期指数96.0，前值从87.2修正为90.0。美国3月谘商会消费者现况指数109.1，前值从110.2修正为112.1。

个股方面，美国有线电视运营商Charter Communications Inc（Charter）表示将通过现金加股票的方式购买Bright House Networks有线电视公司总值104亿美元的股份，以此将其业务扩展至弗罗里达州。

IBM拟投资30亿美元建立传感器数据业务。IBM计划在四年内投资30亿美元，用于一项帮助客户从携带传感器的设备和智能手机中收集并分析大量数据的业务。该公司还宣布与Weather Channel等信息提供商的所有者Weather Company结盟。两家公司计划联合利用天气数据帮助企业做出更好决策。

惠普已对英国软件公司Autonomy的联合创始人及前任首席财务官迈克尔·林奇（Michael Lynch）提出起诉，请求法庭判决其赔付51亿美元。惠普在诉讼中坚持声称，在该公司2011年同意以100亿美元的价格收购Autonomy以前，林奇以及该公司的其他管理者对其财务健康状况作出了过于乐观的表述。

亿万富翁投资者、“股神”沃伦·巴菲特（Warren Buffett）麾下的伯克希尔哈撒韦传媒集团（Berkshire Hathaway Media）已经收购了弗吉尼亚州的两份小型报纸，该公司旗下的小型和中型报纸数量已经达到数十份。

花旗集团已经同意将旗下日本部门Citi Cards Japan Inc.出售给三井住友信托银行（Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited），这是花旗集团根据其精简全球消费者银行业务计划采取的最新举措。

当当发布2014年第四季度及全年财报。财报显示，上市四年之后当当首次实现年盈利，净利润为8812万元，同比扭亏2.3亿。根据财报显示，去年当当实现净营收79.6亿元，招商平台销售增加77%突破66亿元，全年总营收达到142亿元，自营图书销售比重降至35%。