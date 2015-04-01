美国暗示人民币还没资格成为储备货币

美国财长Lew周二表示，中国需要放宽资本流动管制和利率设定的控制，才能让人民币成为IMF特别提款权一揽子储备货币中的一员。

Lew在旧金山一个演讲中表示，中国只有采取“必要的改革措施”才能成为IMF特别提款权储备货币(SDR)的一份子，他敦促中国放宽在资本流动上和利率设定的限制，从而让人民币更广泛的使用并成为国际储备货币。但是他同时表示，并不确定中国是否会“做出改变”，拥抱二战后全球经济的新秩序并书写新的篇章。

“我希望IMF特别提款权这个因素可以促使中国做出改革。在中国追求更高国际金融标准的道路上，无论是中国还是美国都不可能脱离现有的国际经济框架。”

Lew刚刚结束对华访问，他在与中国副总理汪洋会谈时称，中国继续推动人民币汇率市场化至关重要，美国支持中国深化金融改革。

美国财政部此前长期批评中国汇率政策。上月，华尔街见闻援引英国《金融时报》消息称，一位美国财政部高官表示，中国在去年7月中美双边会谈时承诺减少干预人民币汇率，“据我们的观察，中国自此就实质上停止干预外汇市场。”

中国正致力于推进金融改革开放进程，努力提升人民币国际化程度。2009年，人民币就曾争取过进入特别提款权的一篮子货币。但被IMF以“人民币远未被自由使用或兑换”为由拒绝。

包括德国和法国在内的国家已经支持人民币加入SDR。IMF发言人GerryRice3月12日公开表示，IMF将在2015年下半年审议特别提款权货货币篮，届时将综合考虑人民币国际化进展的情况。而IMF主席拉加德亦表示，人民币被纳入SDR将不是是与否的问题，而仅是时间问题。

所谓特别提款权（SpecialDrawingRight,SDR），是国际货币基金组织创设的一种储备资产和记账单位，可与黄金、自由兑换货币一样充当国际储备。特别提款权目前的篮子里包括美元、欧元、日元和英镑四大货币。