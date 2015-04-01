美国立场反转 对亚投行表示欢迎

据BBC报道，美国财政部长雅各布·卢3月31日发表谈话，改变了先前对中国领导创建的亚投行(AIIB)的反对立场，表示美国“随时准备欢迎”这个银行的建立。

雅各布·卢在结束对中国历时两天的访问行程之后返回美国，他在旧金山发表谈话说，美国将对任何新的国际发展银行表示欢迎，只要这样的银行尊重世界银行和国际货币基金组织等现有的国际机构。

雅各布·卢在称，中国领导人明确表示，他们鼓励高标准，并且欢迎合作者，这让他感到鼓舞。他说，“我们对标准的一贯关注已经产生了影响。当借贷开始的时候，得到资助的项目的特征将会受到检验，项目对人民及其相关国家的影响也会受到检验。”雅各布·卢还说，如果亚洲基础设施投资银行能够同现有的机构就亚洲基础建设项目进行合作，这将会展示其对高管理标准、对环境及社会保障、以及对债务可持续性的承诺。

3月31日是亚洲基础设施投资银行创始成员国资格申请的最后期限，截至当日已有逾46个国家递交申请，可谓“热闹非凡”。华盛顿此前表示担心亚投行将影响自己有话语权的世界银行和亚洲开发银行的运作，并试图说服自己的盟友不要加入这个银行。但随着亚投行“朋友圈”越来越大，亚投行建立的资本更加坚实，并且让美国陷入孤立的境地。

虽然美国没有递交申请，但美方官员和学者高度关注亚投行发展，包括前国务卿奥尔布赖特和智库学者在内的多位人士31日担忧美国在亚投行问题上出现“误判”。

她希望美国能重新抓住某种“合作意识”，与亚投行开展合作。她强调，美方不应把亚投行看成是所谓“中国掌控权力”的平台，而应在亚投行内部与中国进行合作，在经济治理方面增加该机构透明度，解决地区一些真正的问题。

奥尔布赖特部分观点得到美国主流智库的响应。美国战略与国际问题研究中心31日发布的一份政策建议报告认为，北京正大力发展金砖国家银行、亚投行等机构，试图在全球经济治理方面发挥更大作用，为确保中国的努力不破坏既有秩序，美国应先改革布雷顿森林体系，批准IMF份额和治理机构改革方案，给予中国更大话语权。