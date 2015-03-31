澳联储降息预期愈演愈烈　澳元汇率预期遭下调

随着澳洲联储4月降息的市场预期愈演愈烈，部分市场人士已经开始对澳元兑美元汇率“动刀”。

在周二(3月31日)发表的报告中，澳大利亚圣乔治银行(St.George Bank)的高级经济学家JanuChan下调了澳元汇率预期，以反映近几个月形式的变化。Janu Chan认为，澳元兑美元在今年年底可能触及0.7300，而此前的预估为0.7500。

对于此次下调澳元汇率预期，圣乔治银行给出的理由包括：澳洲联储与美联储货币政策愈发背离，且大宗商品价格依旧面临持续走低的风险，澳大利亚经济前景变得黯淡，市场预期澳洲联储短期内将进一步降息。

据圣乔治银行预计，澳洲联储将在4月或5月份再度将现金利率下调25基点。“虽然认为澳洲联储可能会进一步降息至2.0%下方”，但该行表示，总体而言，年内接下来时间澳洲联储预计会维持2.0%的利率不变。

圣乔治银行关于澳洲联储降息的预期符合当前市场上的普遍观点，推动降息的理由则包括以中国为主的外部市场的疲软和澳洲自身经济增长的疲弱。隔夜利率交换(OIS)暗示澳洲联储4月降息机率为71%，巴克莱是最近一家把降息时间预估从5月提前到4月的机构。鉴于不存在通胀问题，市场目前认为澳洲联储没有理由等待。

西太平洋银行(Westpac)首席经济学家伊文思(BillEvans)周二(3月31日)称，澳洲联储(RBA)货币政策委员会会议将于下周二(4月7日)举行，预计澳洲联储将降低利率0.25个百分点至2.00%，并在此后在此水平上稳定一段时期。

该行指出，尽管3月澳洲联储没有任何行动，但自从去年12月4日以来，我们就一直认为澳洲联储在2月实行降息措施并非宽松周期的结束，此后再次降息也事实上是早有安排。

该行认为，自从3月会议以来，4或5月是澳洲联储将现金利率下调0.25%的“窗口”，并保留“4月降息倾向”(继三月会议之后，澳洲联储利率决定分析)，如此政策行动也将凸显出澳洲联储的宽松倾向。

野村证券则依旧维持澳洲联储5月进一步降息的预期，并声称澳洲联储今年三季度仍可能进一步降息。

澳元兑美元3月31日最低跌至0.7596，创下3月13日以来新低。受澳洲联储降息预期和澳元汇率预期下调的影响，市场分析人士预计，澳元兑美元可能可能将连续第三个季度下跌，从而创下2009年第一季度以来最为漫长的下跌周期。

日内北京时间16:15，澳元兑美元汇价报0.7605。