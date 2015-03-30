对中方银行 俄罗斯拟“开绿灯”

俄罗斯财政部副部长阿列克谢·莫伊谢耶夫29日在海南参加博鳌亚洲论坛期间说，俄罗斯已准备好为一些中方银行“开绿灯”，虽然这些银行未达俄方规定的资本金最低限额，但它们仍可与俄方重要国企合作。

莫伊谢耶夫当天接受俄新社记者采访时说：“如果中方银行愿与我们的战略性企业合作，这些企业也同意，我们当然会遵从这些银行的意愿，把它们加入（有资格银行）名单中。”

他说：“我刚得知，一些中方银行驻俄罗斯分行想要与我们的战略性企业合作。但由于俄方现有规定，这一合作无法达成。一旦这些银行与我们取得联系，我们一定会重新考虑。”

莫伊谢耶夫表示，只有一家中方银行的驻俄分行符合俄罗斯规定的资本金最低限额，即50亿卢布。

此前一天，俄罗斯第一副总理伊戈尔·舒瓦洛夫在博鳌亚洲论坛2015年年会开幕式上宣布，俄罗斯将申请加入亚洲基础设施投资银行。他表示，俄罗斯加入亚投行的决定由总统普京做出。

俄塔社28日援引俄罗斯经济发展部副部长斯坦尼斯拉夫·沃斯克列先斯基的话报道，亚投行的资金有可能被用于投向俄罗斯的基础设施建设。被问及俄罗斯将获得亚投行多少资本额时，沃斯克列先斯基说，“配额、工作制度以及在亚投行中的代表处问题将会以多边规格加以讨论”。