日本央行降息预期又起 日元多头恐慌

昨日日本央行新任审议委员原田泰在就职的记者会上表示，经济中会出现各种各样的状况，因此很难，甚至不可能把2%的通胀率目标和两年达成时间作为刚性目标。他称，若油价下跌使日本央行（BOJ）无法在两年内达成2%通胀目标，这不应被视为是个问题。原田泰强调，如果物价不上升，民众通缩预期加剧，日本央行可能需要进一步放松政策。

另外，今日早间日本发布了多项重要经济数据，其中日本2月全国核心CPI年率增幅略逊预期，失业率和零售销售则喜忧参半。具体数据显示，日本2月全国核心CPI年率上升2%，前值上升2.2%。日本3月东京核心CPI年率上升2.2%，前值上升2.2%。日本2月全国CPI年率上升2.2%，前值上升2.4%。日本3月东京CPI年率上升2.3%，前值上升2.3%。日本2月剔除消费者上调影响后的核心CPI年率持平，为2013年5月以来首见。日本2月失业率3.5%，前值3.6%。日本2月求才求职比1.2，前值1.1。日本2月求才求职比创1992年3月以来最高。日本2月零售销售年率下降1.8%，前值下降2%。日本2月季调后零售销售月率下降2.2%，前值下降1.3%。喜忧参半的日本数据并没有对汇市产生较大的影响。

今日需要关注的数据有，英国3月Nationwide房价指数月率、法国3月消费者综合信心指数、意大利1月季调后工业订单月率、意大利1月季调后零售销售月率、美国第四季度实际GDP年化季率终值和美国3月密歇根大学消费者信心指数终值。

黄金/美元:

昨日黄金在也门风云突变，避险情绪滋生的支撑下快速上行，但在1220附近受到众多获利出逃盘的压制迅速回落。此外，隔夜美联储众官员的鹰派言论和良好的初请金数据提振美指的同时也对黄金施加了一定的压力。早间黄金延续隔夜的走势继续下行，现交投于1202.5附近。在也门风波平息之前，避险情绪将持续支撑黄金，料黄金短线继续下行的空间有限。黄金晚间将面临耶伦讲话和美国GDP数据的洗礼，黄金的反弹是否就此止步让我们拭目以待。今日关注1198附近的支撑情况，上方压力在1210附近。

美元/日元:

昨日美元/日元在也门风波中因日元受到避险买盘的青睐而迅速下滑，但日本央行新任审议委员原田泰昨日有关日本央行可能需要进一步放松政策的言论却给市场对日元的热情泼了一盆凉水，美元/日元扭转颓势反弹上行。此外，昨日美指的大幅上行也支撑了美元/日元的涨势，现汇价交投于119.15附近。今日关注60日均线119.35形成的压力情况，下方支撑在118.50附近。

澳元/美元:

澳元昨日受到也门危机和美元指数大幅反弹的打压震荡下行。到了今日早间，中国公布的工业企业利润数据表现惨淡又让刚刚有所稳定的汇价迅速下滑，现汇价交投于0.7800附近。此外，澳联储4月份进行降息的预期也对澳元进行持续的施压。今日关注0.7770附近的支撑情况，上方压力在0.7845附近。