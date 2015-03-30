态势疲软 金银继续修正

现货黄金现货白银技术分析：

黄金（伦敦金）：上周五一根阴线结束了金价的强硬反弹姿态，再次把行情拉入1200争夺战中！短线图黄金也需要一定时间震荡，预计周一为于1190-1204美元小区间波动。

从日线上来看，金价暂时多头占点优势，布林带通道延续向上，收线恰好处于中轨位置1198一带，接下来短期需要关注1198一线的得失。若能够短期跌破1198--1190，笔者预计金价很难保持持续上涨态势。

综合来看，周一先以震荡对待，短线为主，再无消息面影响的情况下，多空都难以持续，而是继续围绕1200做整理。故日内操作上张津镭建议。

1.金价反弹1200/1198做空，止损1206，目标回看1192/90一线，如果破位1190，则减仓下看1185一线出场，而后可以做多，止损1180，目标看5-8个点即可。

白银（新华银）：银价从周线来看，收取一根射击之星，似乎预示着上方的压制较为明显，但周线两连阳之后使得银价成功站上于布林中轨，中轨于3270附近形成支撑，MA短期均线走平运行于3300下方，30日均线正好于3300一线形成支撑，附图指标MACD金叉再次放量，RSI走平运行于50附近，KDJ于低位勾头向上运行，有望转化为金叉放量。

日线来看，上周收线格局为四阳一阴，多头占据明显优势，尤其是前四个交易日均收取阳线，使得日线形成7连阳的局面，但周五的收阴回吐部分涨幅，并使得银价跌破5日均线，布林依旧向上开口，MA均线多头排列，附图指标MACD金叉放量，但红色动能有所衰减，KDJ、RSI均于超买区拐头向下发散，笔者认为日线多头依旧占优，但势能有所减弱；故日内张津镭建议：

银价反弹至3360空，止损3410，目标3290/3250一线。