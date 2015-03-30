巴西货币的日子不好过

据MarketWatch报道，受去年第四季度国内经济增长再度萎缩所累，巴西货币雷亚尔兑美元27日陡峭下跌，至3.23，26日为3.19。

经修正，去年第四季度巴西国内生产总值较比上一年同期萎缩0.2%，2014年全年国内生产总值增长0.1%。

年初至今，雷亚尔兑美元的跌幅已经超过18%，充分表明对于一个新兴市场而言，决策者们的可信度在支撑海外投资和经济增长问题上扮演着多么重要的角色。随着巴西国家石油公司腐败丑闻 不断升级，投资者对巴西经济的信心遭受重创。

实际上，过去4年雷亚尔对美元汇率一直呈贬值趋势。

PNC金融服务集团高级国际经济学家Bill Adams指出，“在全球经济衰退后，巴西政府推行了大刀阔斧的货币和财政政策。受此所累，巴西政策可信度受损，这也是该国利率和通胀率为何居高 不下的主要原因。”

当金融海啸呼啸而过，全球金融市场 一片狼藉时，巴西央行将基准短期利率从2008年12月份的13.75%下调至2009年7月份的8.75%。随之而来的便是工资和物价的大幅攀升。但是，在雷亚尔大幅 下跌的大环境下，当工资减慢增长时，价格却在持续增长。

26日，巴西央行表示，今年该国通胀率将触及7.9%，而经济增长将萎缩0.5%。

作为全球原油、大豆和铁矿石主要出口商，巴西的经济增长在大宗商品价格持续下跌时势必会遭受重创。然而，亚洲的一些新兴市场，比如印度，却成了受益者。在过去的一年里，彭博大宗商 品指数BCOM跌幅高达26%。

据报道，前不久，巴西央行发布公告，宣布将结束自2013年8月起为提升巴西货币雷亚尔汇率而启动的外汇干预项目。公告称，该央行现行外汇干预项目在本月31日到期后，将不再制定新的干预政策，但5月1日后到期的货币互换计划将全部展期。自启动干预项目以来，雷亚尔大幅贬值。