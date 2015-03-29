旧手机 它们都去哪里了？

前不久，苹果公布了自己的销售数据，凭借iPhone6以及iPhone6+的疯狂表现，苹果终于在销量上也排到了榜首，至此，库克情绪高涨地扒掉了三星最后底裤，那个像男人一样的企业如今处境惨淡,最新发布的GalaxyS6终于脱掉了塑料外壳，依旧有点iPhone6的影子，但这些都不重要了，毕竟，自iPhone6上市之后，三星和苹果之间的圣战就基本结束了，毫无疑问，终端胜利者属于苹果。

另外，一些低端手机制造商，虽也会忌惮于苹果系列手机的热卖，但显然，他们的境况要比三星好得多，小米、华为等中国制造商继续以自己的杀手锏不断扩大出货量，自然，他们没有欲望同苹果正面交手，而是把智能手机送到山区、送到乡下，培养自己的用户，同时，也想借着4G春风再赚一笔。

现在的智能手机市场非常火爆，已经火爆到“不再受关注”的程度了，而智能手机本身也早已成为人类的一个器官，是眼睛、耳朵、舌头的延伸，难怪有网友调侃：现代人没有手机就可以归到残疾人了。

此外，智能手机也颠覆着现行的经济、文化制度，比如重庆刚刚兴建了特殊马路，专供低头族行走；火车站、飞机场也都建起了手机加油站；肯德基、星巴克以及一些高档餐厅，可以没有厕所，但绝不可以没有Wi-Fi，这些设施又进一步加剧着消费者之于手机的依赖，很多人只要离开手机20秒，就会产生一种与“世界”失联的感觉，难怪有一位南京小伙竟然把红绿灯的电源拔掉给手机充电，真乃奇葩也！

智能手机以及其他电子设备火爆之背后必然是一条生机勃勃的产业链，连富士康的车间和从郑州港区去往美国的飞机都成为这个时代的明星，就更不要提库克的取向以及那个八倍于他工资的销售主管，同样，智能手机巨大的出货量也意味着更多的旧手机、更多的电子垃圾，这些事情却极少有机会登上头条，待遇比之汪峰还不如，但它们却真正的关系国计民生，不知道，我们的河流要忍受多少次重金属污染，而蓝天何时能再回来，孩子会不会只能诞生在电子垃圾中？

旧手机，你们都去哪了？

据相关数据统计，在年轻群体中，有20%的用户每6个月就换一次新手机，50%的用户每12个月换一次手机，这还不包括因意外或者产品质量问题而导致的“被动换机”。相比于功能机时代，智能手机市场最大的不同就是手机“明星化”，比如功能机时代，追求的是质量有保证，像诺基亚1600之类的手机，总能让用户产生这样的感觉：我用过了，还能留给儿子用。

但智能机时代就大不一样了，质量、性能依旧有保证，但手机随时会过时，特别是以iPhone和Galaxy为首的明星机型，新产品总会惹得全世界都兴奋不已，最疯狂的时候，苹果仅用一个月就卖出了4100万台手机，同时，这也意味着世界上有多了4100万台旧手机，这些手机或流入淘宝、或涌向华强北，又或者干脆被扔在抽屉里。