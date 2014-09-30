美元兑日元(109.63, 0.1900, 0.17%)持续大幅上涨，根据图形上汇价上涨明显，美元兑日元有可能继续增长。





28日，美国股市大幅上涨，打压了市场的避险情绪，避险日元遭到抛售。截止至纽约时段收盘，标普500指数收涨0.84%，道琼斯指数收涨0.98%。纳斯达克[微博]指数收涨0.99%。盘面上，多数板块上扬，能源和周期性消费品板块领涨。

28纽盘时段美国公布的结果表明美元兑日元依然走高，其中美国二季度GDP创四季度来最大增幅，而美国9月密歇根大学消费者信心指数创2013年7月来最高，美国经济复苏势在必然。

更具日本的调查显示，日本8月全国核心CPI年率增长3.1%，预期增长3.3%，通胀数据不及预期打压日元。

日本官员等上周表示，无意延后GPIF法律修改，提振日本股市，从而也支撑美元兑日元走高，仅编制日本政府养老金投资基金（GPIF）法律是一个困难任务，GPIF将在现有法律下实施部分修改，其他改革将通过补充修改法律来实现。

技术上，美元兑日元4小时图中，汇价呈现明显多头趋势。技术指标MACD主线和信号线都位于零轴上方，说明价格趋势偏多。相对强弱指标RSI(14)位于50均衡位置上方，说明价格力度偏多。更具显示，美元兑日元后市仍然有望继续走高