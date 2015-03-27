美元兑欧元走强 因交易商重建美元看涨头寸

3月26日 - 美元兑欧元周四走强，有望录得一周来最大单日涨幅，因在近期走软后交易商重建美元看涨押注。

分析师称，在稍早欧元触及3月18日以来最高1.10525美元后，交易商重新买入美元。3月18日美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布利率声明后，欧元兑美元触及近两周高位1.10625美元。

投资者“一直在寻找更好的价位建立美元多头头寸，”巴克莱驻纽约的汇市策略师Aroop Chatterjee表示，“这可能是建立多头头寸的适当水准。”

美元在美联储立场温和的声明发表后回吐部分涨幅，之前美元指数在去年5月初到今年3月17日累积上涨了约25%，主要因市场认为美联储最早可能在6月升息。

分析师称，欧元的长期趋势仍是下行，美元趋势仍为上行，因欧美货币政策前景背道而驰，欧洲央行正在实施购债刺激举措，而美联储则倾向于收紧政策。

分析师称，强于预期的美国上周初请失业金人口和3月服务业成长数据提振对美元的信心。

但美元兑日圆小跌，之前沙特及其海湾盟国对伊朗支持的也门反政府武装发动空袭。也门扼守欧洲与海湾阿拉伯国家间的石油运输咽喉。消息重创风险意愿，提振避险日圆。

“只要还残存有中东地缘政治风险，就会有一些日圆买盘，”美银美林汇市策略师Ian Gordon表示。

欧元兑美元尾盘跌0.79%，报1.08835美元，可能录得3月19日以来最大单日跌幅。

美元兑日圆尾盘回落0.21%，报119.235日圆，盘中触及近五周低位118.330日圆。美元兑瑞郎上扬0.3%，报0.96295瑞郎，盘中触及近一个月低位0.94910瑞郎。

美元指数尾盘升0.37%，报97.339。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.0883 1.0969 -0.78 -10.04 1.2097

美元/日圆 JPY= 119.18 119.48 -0.25 -0.42 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 129.68 131.07 -1.06 -10.42 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9627 0.9597 +0.31 -3.16 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.4848 1.4878 -0.20 -4.66 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2481 1.2514 -0.26 +7.43 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7826 0.7842 -0.20 -4.19 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0478 1.0525 -0.45 -12.87 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7326 0.7368 -0.57 -5.53 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.7596 0.7604 -0.11 -2.58 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 7.9096 7.8380 +0.91 +5.86 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.6069 8.6049 +0.02 -4.78 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.5874 8.4863 +1.19 +10.16 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3473 9.3101 +0.40 -1.28 9.4688