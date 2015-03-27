最大“死多头”罗杰斯“叛变” 黄金寒冬远未到来？

一句“宁要黄金不要房产”坐实了投资大鳄罗杰斯的黄金“死多头”之名。可是最近的消息却显示这个久负盛名的黄金“死多头”似乎也开始要“叛变”了。

“黄金最终将成为泡沫。希望黄金成为泡沫时，自己会足够聪明到出售黄金。”这是罗杰斯对曾经最爱的黄金的最新表态。

而早在去年底，另一黄金“死多头”、亿万富翁约翰·保尔森被曝因投资黄金ETF巨亏近30%。金融大鳄索罗斯也在今年将手中持有的黄金股票资产悉数抛售。

这些曾经的黄金“死多头”都因其非凡的投资眼光和投资成就而闻名，他们立场的转变，是否意味着黄金的寒冬还未到来呢?

最大“死多头”罗杰斯“叛变”： 黄金终将成泡沫

作为最负盛名的黄金“死多头”，投资大鳄罗杰斯以其对黄金的无底线示爱而广受黄金多头们的追捧。

在2013年、2014年金价接连暴跌时，罗杰斯公然宣称：相比房地产，他甚至更喜欢贵金属投资。

当是时也，罗杰斯表示，他拥有很多实体的白金和黄金，同时也在期货市场上进行投资，他的大部分金银是买了以后直接放在家里面。

罗杰斯宣称，如果不进行贵金属投资，在银行倒闭以及公司倒闭的情况下损失会非常大，贵金属投资是一种保值的方式。

就在今年不久前，资产管理公司HAI总编Sumit Roy对罗杰斯进行采访的时候，罗杰斯力挺黄金的立场依然如故。

“如果金价跌破1000美元，我希望我能够杀入，并购买更多的黄金，或者重仓黄金。”罗杰斯说道，“金价从未有过在至少15年内下跌50%。这是不寻常的，因为多数资产每隔几年就会出现50%的调整。”

罗杰斯继续为黄金代言“不过金价从未发生过这样的情况，也没必要发生，但是我刚才指出，黄金是不同寻常的资产。金价大多情况下是上涨的，除了过去三年。”

不过，最新曝出的罗杰斯的发言却让一度相信罗杰斯对黄金是真爱的多头们目瞪口呆，傻了眼。

罗杰斯在其最新的观点中指出：黄金最终将成为泡沫。

罗杰斯还表示，希望黄金成为泡沫时，自己会足够聪明到出售黄金。

不过接下去，罗杰斯却又指出“美国是全球历史上负债最大的国家，没有任何一个债务国达到这样的水平，并且这些债务在变得越来越多，这是持有黄金和白银的最好理由。”

因此“并不清楚会有什么东西促使自己出售所拥有的黄金。”，罗杰斯补充。

保尔森巨亏索罗斯抛售 黄金“死多头”神话不再?

同样作为黄金著名“死多头”的亿万富翁约翰·保尔森在2014年底被曝出，旗下的对冲基金2014年以来已亏损近30%，亏损被归咎于近两年国际金价的走跌。

数据显示，2014年第四季度保尔森所持有的SPDR黄金ETF股份没有改变，这是其连续第五个季度持股保持不变。

而随着去年金价的继续走跌，三季度保尔森亏损了差不多1.21亿美元，四季度保尔森再丢0.3亿美元，其持有的1020万股SPDR黄金ETF，总价值降为11.6亿美元。

而在今年1月6日，外媒曝出对冲基金传奇人物、金融大鳄索罗斯已将手中210万股亚马纳黄金公司股票悉数抛售。

美国证监会(SEC)文件显示，索罗斯减持的还不仅仅是亚马纳一家贵金属生产商，2014年四季度索罗斯同样减持了加拿大黄金公司(Goldcorp Inc)、Silver Wheaton Corp、Agnico Eagle Mines Ltd等公司的股票。

有分析指出亚马纳黄金公司是行业内拥有最低生产成本的生产商之一，但如果金价跌破1000美元/盎司，该公司也将开始亏损。因此，抛售之举或许意味着索罗斯这位金融大鳄预计金价可能跌至1000美元/盎司下方。

这些曾经的黄金“死多头”都因其非凡的投资眼光和投资成就而闻名，他们立场的转变，是否意味着黄金的寒冬还未到来呢?