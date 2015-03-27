也门血战，中国如何解决油价问题？

据外媒报道，也门当地时间26日凌晨，沙特阿拉伯展开对也门的空袭，埃及、摩纳哥、约旦、苏丹、科威特、阿联酋、卡塔尔等12国同样参与到此轮军事行动中。原油期货价格飙升纽约期油上涨2.5%，报每桶50.45美元；布伦特原油期货大涨4.4%，报每桶57.97美元。

这次中东战争烈度、持续时间如何，目前无人知晓。但大约不至于造成石油危机。一方面，俄罗斯等国家也有大量的石油，另一方面，现在能源的多样化也不是1973年能比的。核电、水电、太阳能、风能、天然气、页岩油等，均可以作为替代产品。

最近舆论关注中国油价，说国际油价跌，中国油价也不跌。但是中石油反驳说，那是国际油价涨，中国也不涨，是垄断油企在作贡献。现在中东战争开打，中国石油对外依存度是60%以上，人们自然关注油价问题。

两桶油能保证中国的石油安全吗？

关于石油安全，有很多传说。比如说美国、日本进口石油灌到本国地下以备将来使用之类的。其实想想就可以知道，这样做成本非常高昂。与其如此，不如未来用高价油合算。更何况，核电等其他能源发展很快，把石油灌入地下，这贬值风险也太大了吧？

如果你建议两桶油学习这传说中的做法，两桶油肯定不会理你。即便两桶油愿意理你，它们也不会忘记问你一个问题：谁来掏钱？涨油价，好让两桶油有钱进口石油灌入地下，你愿意吗？

靠两桶油来保证所谓的石油安全，成本高昂，不合算。那应该怎样保证石油安全呢？答案是：市场化！

应该完全放开石油经营、减税减费。国际油价低时，民营企业就会采购更多石油以备将来，这就是藏油于民。民营油企越多，储藏、运输等设施就越多，藏油就越多。民营企业甚至还可以在海外修运河，拓宽石油运输渠道。但两桶油是没有这方面的动力的。就算有，它们的实力和效率也无法和千千万万民营企业加起来比。

其他能源领域也应该完全放开民营企业进入。替代能源越多，像中东战争这样的突发情况对中国经济的负面影响就越小。

总之，市场化让消费者既享受眼下的低油价，又改善了能源安全。两桶油以石油安全为借口要求保持垄断地位，其实是降低了能源安全。废除能源垄断刻不容缓。