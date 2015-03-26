欧洲大国拥抱亚投行 美国主导金融体系不再符合利益

自3月12日英国表达加入亚洲基础设施投资银行(亚投行)的意愿起，法国、德国、意大利上周“抱团”共同宣布了加入意向。最近几天，随着卢森堡和瑞士两个金融强国递交申请，欧洲掀起了一股亚投行热：有明确表达加入意向的，有态度正在发生转变的，也有还在犹豫之中的。

将亚投行这个话题推到欧洲公众视野中、掀起这股浪潮的英、法、德、意这些欧洲大国，在亚投行这个问题上到底是怎么想、怎么做的？

对于英、法、德、意等欧洲国家来说，选择和中国走到一起，当然首先是出于各自的务实考虑。正如率先提出加入“亚投行”申请的西方发达国家的英国所表达的那样，“加入亚投行完全出于本国利益考虑”。换个角度理解，加入亚投行的“朋友圈”，为欧洲带来更多的是机遇。

从经济角度看，亚投行受到欧洲国家的青睐，主要有几个重要原因。

首先，欧洲自己有投资需求。虽然欧洲经济的疲软状态短期难以缓解，但欧洲实际上并不缺乏资金，各方资本需要寻找新的投资点。去年新上任的欧盟委员会主席容克，已经提出了3000亿欧元的投资计划来提振经济。作为成熟经济体的欧洲，目前并没有明显的新经济增长点，经济增长率低迷，投资回报率不高，这些资本正在全球各处迫切寻找高回报的投资出口。在世界经济复苏仍然乏力的情况下，亚洲作为全球最具发展活力和潜力的地区，是拉动世界经济增长的重要引擎，尤其基础设施的投资需求非常庞大。与此同时，现有国际金融秩序存在“断档”现象，世界银行、国际货币基金组织和亚洲开发银行等组织“标准高、附加条件多”，无法满足巨大的资金需求。因此，欧洲加入亚投行这个新兴的多边开发机制，在这个充满活力的地区进行投资，显然“有利可图”。

其次，随着近年来中国经济的影响力逐步扩大，在全球经济中的分量不断增加，作为重要贸易伙伴的欧洲国家，当然希望通过亚投行这一平台深化与中国的贸易关系，期待取得更大的互惠互利结果。

此外，欧洲国家还逐渐认识到，一个完全由美国主导的全球金融体系，可能不再符合欧洲的利益。欧洲以前总是习惯于和美国绑在一起来影响世界，但近年来的经济危机，使欧洲国家开始对美国失去信心，认识到构建除美国外的另外一个支点，进而增加欧洲话语权、保护自身利益的重要性。欧债危机期间，美国不仅没有购买欧债，对欧洲少有援手，反而有多家美国信用评级机构不断地唱衰欧洲。美国在金融危机后多次推行量化宽松政策，客观上也对欧元信心造成严重打击，损害了欧元在全球的影响力。

从地缘战略角度看，法国资深外交官、地缘政治专家伏舍分析说，当前的国际地缘经济格局已经发生了变化，世界经济多中心、多极化发展的趋势更加明显。这就要求国际金融秩序与时俱进，同时需要与之匹配的多边金融组织，亚投行机制正是一个很好的尝试。而欧盟本身也是这样一个地区性的地缘经济体系，未来与亚投行的合作空间也很大。

可以预见的是，随着中国提出的设立亚投行倡议的一步步落实，将会有大批的基础设施项目不断跟进，从东亚、东南亚到中亚再到欧洲之间的通道将被打通，中国和欧洲，这两个位于欧亚大陆两端的庞大人口和经济实体，将以一种前所未有的方式高效地连接起来。伏舍表示，从这个意义上说，欧洲国家也是希望通过这种方式与中国提出的“一带一路”战略进行某种程度的对接。欧洲投入亚投行的怀抱是符合逻辑的、合理的选择。

伏舍还强调说，现在，没有哪个国家能够独自塑造未来的国际秩序，但每个国家都可以负起自己构建新的国际秩序的那份责任。为塑造未来秩序，中国的战略眼光、中国在推进亚投行项目上表现出的开放性、包容性，都非常值得敬佩。

从亚投行本身的发展来说，多几个欧洲朋友自然也是好事。

正如伏舍所指出的，对于亚投行的创建者来说，作为域外国家的法国及其他欧洲盟友的加盟，不仅可以带来一笔可观的资金推动亚洲基础设施建设，缓解亚投行运营的资金压力，更会带来一系列的人才和智力支持。例如，欧洲对复杂投资项目的管理制度、符合国际标准的决策方式、对项目投资回报预估等方面的经验等，都对刚刚起步的亚投行非常有利。当然，这也意味着给亚投行的运营提出了更高的标准和要求。

有质疑声音提出，欧洲会不会借着这些高标准而对亚投行的运营和管理指手画脚？伏舍对此表示，中欧之间具有广泛的共同利益和积累多年的合作经验，来自“欧洲的声音”只会让亚投行走得更稳、更好，他相信中欧以及亚投行其他创始成员国有智慧、有能力达成一致。英、法、德、意等国选择加入亚投行，肯定是带着诚意和协商的态度而来的。

欧洲国家的加入，也将为亚投行获得较高的信用评级助力。对于发展中国家主导的金融机构亚投行来说，在信用评级方面取得突破，有利于未来在国际市场上获得低息融资。

距离递交加入亚投行申请的截止日期还有不到一周时间，英、法、德、意这些欧洲大国的想法和做法，或许可以给那些还在犹豫中的国家一定的借鉴