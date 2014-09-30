2014年，欧洲经济处于艰难恢复之中， 其原因可归于国际金融危机和欧洲债务危机，而乌克兰危机、欧美对俄制裁等政治的影响，又使得经济持续下滑。根据现在情况来看，欧洲几个主要国家经济处于逐渐复苏但显而易见态势出现了一定程度的分化。为了推动我国与欧洲国家的经济金融合作，实现中欧国家的双赢提高人民币在国际市场的使用率，我国视了解欧洲经济形势的发展变化，以与其进行经济金融合作为重要切入点。

《中国金融》邀请了中国银行以及其在在欧洲国家的分行负责人对欧洲的经济金融情况作了一个全面透彻的分析，并对中欧国家的合作进行了瞻望！中国银行国际金融研究所常务副所长陈卫东认为，当前欧洲经济呈现温和复苏、走势分化的趋势。英国经济经济增速始料未及，而德，法，意三大国的经济处于低迷状态使得欧元区整体经济增长缓慢，同时其他PIIGS国家债务危机得到缓解！ 以欧洲央行宽松货币政策以及各国国家的改革政策情况看来，经济的持续复苏值得期待！

2014年上半年，整体横向比较英国经济迅速复苏，增速不仅在发达国家中表现突出，并且赶超欧元区和日本的复苏进度。从行业结构看，英国服务业是英国经济复苏的支撑点，整体的经济状态却并不平衡。从需求结构看，2013年以英国经济发展表现了内生性、持续性较强等特点，也就是说来国内消费和投资在此是主要的动力。

中国银行伦敦分行行长助理刘世伟认为，推动英国经济强劲复苏的原因有四点：第一，国家政策的支持。英格兰银行为刺激信贷市场的供需关系维持0.5%的低利率和3750亿英镑的量化宽松规模；随着银行体系完善，金融市场波动趋于稳定 。第二，百姓收入增长使得投资和消费复苏，通货膨胀压力得到控制。第三，以金融、贸易、房地产和交通运输是英国经济复苏的主要动力。第四，从外部环境看，英国不仅与欧元区保持着良好的经济来往而且发展了一些新兴的市场，比如：中国、波兰、韩国这对英国经济复提供了有利条件。