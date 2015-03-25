全球外汇市场交易参考

要闻回顾：

美国2月CPI较前月上涨0.2%，较上年同期持平。数据后，市场震荡加剧，欧系货币出现百余点的波幅，美指也经历了一波过山车行情。隔夜纽约市场消化大部分能量，亚洲市场早盘，市场趋于平静。

市场综述：

美国2月通胀数据公布，对市场影响不小。美国2月CPI较前月上涨0.2%，较上年同期持平，核心CPI环比和同比数据分别出现0.2%以及1.7%的增长。以上数据均高于预估，这体现出美国国内通胀状况朝着2%的目标前进，本是一个利好于美元而利空非美货币的数据，但是数据公布后市场却犹如无头苍蝇一般，一时间把握不到操作方向。我们看到欧元在数据出炉后，先是迅速涨至1.1030水平，而后又滑落将近100个点到1.0930附近，美国原油价格则是先升至48.56的高位，然后滑落至47.70上下，其余非美货币以及贵金属均出现大小不一的震荡，看来美国CPI数据的重要性现在直逼非农数据，让投资者不得不关注。

造成上述原因是因为公布2月CPI的时候，同时出炉了2月民间部门每周平均实质所得，而这个数据就差强人意了，下滑0.1%，不及预估。实质薪资这一美联储心头大患再次跑来搅局，让加息之路趋于复杂，并让市场短暂迷失方向。

不过经历隔夜纽约市场的消化，市场趋于平静，静候周五美国第四季度GDP表现，该数据可能再次掀起巨浪。美指在96.38位置构筑了一道较强支撑，目前不好判断美指短线走势，可等周五一系列数据出炉后再定夺，或者观察96.38一线随后能否被跌破。

美元：

俗话说，三十年河东三十年河西，市场上情绪变化之快有时候会让人措手不及，这回美元指数的走势就说明了这一点。显然现在众多投资者与机构都在尽可能的抛售美元，美元指数的回调确实来了，但是我要强调的是两点：第一，如果在1个月前甚至是2014年底握有美元指数的多头头寸的话，那么现在依旧是盈利的，可以忽略这一波回调，因为美指迟早会涨上去的，只不过要耐心等待，当然如果仓位配置压力过大，那么平掉一些盈利仓位未尝不可；第二，如果是短线做多美指的话，这次美指回调可能会造成亏损，这告诉我们尽量不要去猜数据，赌结果，因为后果很有可能会难以承受，美联储的决策从来都是让人始料不及的。

美指在100阻力位跌落，本身如此关键的整数关口往往意味着众多投资者将其下方做为中线止盈的点位，或者可以说成是市场的心理关口，所以很难一次性突破。另外我们发现美指从95一线涨到100几乎是一马平川，或者再拉长点时间，月图上，美指已经连续8个月上涨，因此价格上肯定是有回调需求的，而这一波美指下挫，正好给予了美指回调的契机，而只有美指上涨过程中有涨有跌才可以说明美指上涨走势是健康的，否则单边暴涨难免偏离公允价格，造成超买。

再说下促成美指下挫的核心因素——美联储3月议息会议。该会议虽然去掉耐心两字，但是却调低了到年底利率预估，这预示着6月份升息的概率下降了。耶伦新闻发布会的表态，则再显鸽派立场，不过她打太极功力越来越深厚了。现在市场情绪已经反转，大多数人都意识到美指阶段性回调开始了，但是我们应该将此看为一个机遇，市场给予了我们入场做多美指的机会，我们要做的就是静观其变，等待美指回调到95-96位置的时候，入场再次持长线多仓，依旧有机会在美指下波上涨起航后，做顺风车到100上方。

新西兰元：

新西兰元是一个非典型的货币，在全球外汇市场占比有限。对于新西兰元走势可以这么理解：新西兰央行的利率举措会直接影响新西兰元的强弱，然后看主要贸易国兼近邻澳大利亚整体经济表现，最后再看美联储货币政策的间接影响。

刚才也提到了，新西兰央行去年连续4次加息，并将基准利率升至3.5%的高位，这反映了去年新西兰国内较高的通胀压力，但是我们不能忽视一个问题，就是这年内连续4次加息都出现在2014年8月之前，而那个时候国际油价处于90美元/桶以上，金价也在1300美元/盎司附近，正是2014年年内通胀最高的时候，全球并没有通缩压力，直到9月份油价拉开暴跌序幕，才暴露通缩迹象。全球大宗商品顺带着被拖累，新西兰央行才不得不终止加息举措。我们对比一下澳大利亚，就会发现澳大利亚已经被卷入全球通缩漩涡，紧随加拿大央行降息，这也应征树大招风，大宗商品尤其是铁矿石价格的下跌对于澳元影响颇大，而新西兰元就相对平滑许多。如何去证明这一点呢？我们通过AUDNZD这一交叉盘就能看出，自从2014年11月以来，这一交叉盘快速下跌，从1.12降至目前1.03下方，足以证明新西兰元的相对强势。

澳大利亚经济近期从低谷中爬出，全球大宗商品价格有反弹趋势，油价反弹似乎也像模像样，中国经济企稳回升，因此会激发澳大利亚经济活力，相信新西兰经济会从中获得帮助，而且可能相对澳元的强势会进行下去。

美联储货币政策会影响到全球货币的走势，毕竟大多数货币价格以美元计价。但是我们不妨猜测，也许新西兰会先于澳大利亚元以及加拿大升息，或者后于澳、加降息。所以中线做空AUDNZD或者做多NZDCAD还有机会，尤其是澳元兑新西兰元刚刚创下历史最低位1.0217的时候，这一趋势可能还将继续，可等交叉盘汇价回到1.0350附近酌情建空仓。

黄金：

此前黄金下跌透支了一部分市场看空黄金的预期，所以在美联储给出一个与预期相反的风向标后，市场便躁动了，出现一大拨空头回补，黄金反弹。我们知道物极必反，黄金严重超卖，价格逼近低点的时候，任何投资者要加入空头大军风险都很大，且一旦有利好黄金的风吹草动，就会出现惊弓之鸟的效应，让黄金反弹力道加大。

剔除美联储这一因素后，其他因素目前看来，对黄金都是中性偏好：油价反弹有望拉开序幕；各大央行纷纷降息；来自印度等国黄金实需依旧坚定等等，都有利于黄金上涨。当然此前是因为美联储作用力过大才导致其他因素相形见绌，现在这一因素暂时性退居二线后，短线做多黄金的机会来了。

操作上建议，等黄金突破1200并站稳这一关口后再入场做多，目标1210乃至1230。短线操作时间不宜拉太长，如果黄金站上1280乃至1300关口，要随时留意长线做空黄金机会是否来临。

白银：

银价在连续出现四连阳的行情后，日线出现了一个十字星形态，自美联储会议前，银价就在15.50美元附近徘徊，美联储公布鸽派的货币政策结果后，银价出现大涨，从15.50附近一路上涨至17美元附近，力度超过所有人想象。当然，美联储货币政策偏鸽是个主因，另外美元指数遇到100点大关的关口后，不少做多美指的投资者选择获利了结美元下跌也是不容忽视的因素，目前来看，短线基本面暂时有利银价上涨，但是17-17.30美元是这次下跌的起跌点，要想收复该关口并不容易，短线银价遇到重要阻力，有回调需求，短线建议逢高做空白银，参考点位16.90-17.05美元，目标看至16.70美元下方。