黄金连涨五日但势头放缓 1200阻力前警惕美国数据

周二国际现货黄金维持震荡上行势头，一度跟随欧元拉升，最高触及1195.05美元/盎司，随后因美国通胀回升增加美联储年中加息的可能性而受阻回落，但仍在短期上行趋势线寻得支持反弹，不过1200美元/盎司为重要心理和技术阻力关口，金价继续在该档下方受阻重新测试上行趋势线附近水平。美国COMEX-4月期金收涨3.7美元，报每盎司1191.4美元。

美国2月消费者物价指数月率上升0.2%，为去年10月来首次走高，并创下去年以来最大单月升幅，年率持平，好于预期的-0.1%；核心消费者物价指数月率上升0.2%，高于预期的0.1%，年率升幅从1.6%扩大至1.7%。美国通胀恢复温和上行，使得此前一度遭到美联储利率决议大幅下调通胀预估挫折的投资者信心略有恢复，但经济增长放缓之际通胀前景依旧低迷，需要更多向好的经济数据再度煽起投资者对美联储年中加息的热情。

美国圣路易斯联储主席布拉德呼吁尽快开启利率正常化，认为只要劳动力市场继续收紧，效应就可能在通胀上有所体现，零利率对美国已经不再适合。旧金山联储主席威廉姆斯表示经济强劲到足以应对美元强势的负面影响，预计美联储今年某个时间开始加息。从美联储利率决议后美联储官员的讲话来看，美联储内部对年内加息的呼声极高，事实上，美联储删除"耐心"前瞻指引也为很快加息打开了大门，只是市场暂时被其大幅下调经济、通胀和利率预估转移了视线。

与此前美国风景独好不同的是，随着欧央行QE的开展，加上此前油价下跌和欧元走弱，欧元区经济近期不断展现复苏迹象，而美国经济去年四季度以来放缓明显，两者差距在缩小，将有望使得欧元和美元的走势胶着，从而威胁到美元连续上涨的走势，对黄金而言不能不说是一个好消息。

希腊政府发言人周二确认，希腊将最晚于下周一向欧盟递交详细的改革计划清单，以换取救助资金。消息人士指出，希腊正依赖回购来缓解现金紧张的状况，但只能让希腊再坚持几周而已。欧洲议会主席称希腊将在一周内与欧盟达成协议，从而获得亟需的资金，而希腊与德国本周的妥协意愿也有效抑制了市场对希腊退欧的忧虑。

日内重头戏仍是美国经济数据--耐用品订单，在美国通胀回升将滑向预期美联储年中加息边缘的部分投资者及时拉回，但仍需要更多的证据才能令其重新信心满满，美国耐用品订单数据是美国GPD报告前的又一重要经济数据，或左右市场对美联储收紧货币政策前景的预期，从而推动金价进一步走势。

技术分析

黄金

日图：5/10日均线金叉仍提供支持，但1200一线涨势放缓收录纺锤体，随机指标有自超买区间回落的倾向。强支持位于1180，上破1200进一步阻力1210。

4小时图：整理于MA200（1196.50）下方，多空争夺激烈。

小时图：仍在上行趋势线寻得支持，关键阻力1200.

综述：短期上行走势维持完好，但上方空间可能有限，建议暂时观望。

白银

日图：在200日均线（17.20）下方小幅收阴，短期反弹走势放缓，随机指标有自超买区间回落的倾向。短期支持16.80/16.60。

4小时图：窄幅整理于17附近，上行的短期均线暂时提供支持。

小时图：维持上行但17上方阻力明显。

综述：短期上行走势维持完好，但上方空间可能有限，建议暂时观望。