美元如潮涌入欧洲股市 短期势头不减

据报道，美国资金正如潮水般涌入欧洲股市。新兴市场基金研究公司(EPFR)追踪相关资金流后得出，欧洲股市的美国资金目前达到39亿美元，创历史最高记录。

EPFR主管 Cameron Brandt表示，三月份上半月的资金流入量已超出二月份总额，更比一月份增加两倍。根据美银美林的基金经理调查报告，63%的基金管理者今年仍将加大在欧洲的投入，这是自2001年以来的最高比率，同时意味着，“欧洲热”短期内仍将持续。

如此大规模的资金流入欧洲有以下三点原因：第一，自欧洲央行一月份推出量化宽松刺激计划，市场呈上扬态势。欧洲综指斯达克斯指数(STOXX)上涨16%，法兰克福达克斯(DAX)指数上涨21%。比利时、瑞典、甚至是西班牙股市均取得不错表现。然而美国股指同期只有1%的增幅，同时股价又处于高位，因此投资者将目光投向估值低、但增长潜力巨大的欧洲市场。

第二：刺激计划加速了欧元贬值，伴随同时期的美元走强。尽管这周欧元有小幅回升，但仍处12年来的最低点。很多人预测欧元或将于年底与美元平价。

第三：欧元贬值使得欧洲企业具备相对价格优势，有效吸引外资并有利于扩大出口。目前欧元区已显示出经济回暖迹象。

但同时应指出，投资者热衷的是欧洲而非欧元。以欧元计算的16%回报率换算成美元其实并不丰厚，所以投资者们也正在尽力防止欧元进一步下跌。

针对外汇波动推出的货币对冲型ETF(交易型开放式指数基金)不失为投资者的一项投资热选。它可以帮助投资者打理一揽子股票，避免欧元走弱带来的折价问题。黑石(BlackRock)旗下iShares过去数月在德国发行的ETF上涨15%。另由智慧树(WisdomTree)发行的欧元对冲ETF上涨20%，覆及德国、西班牙和法国的股票。