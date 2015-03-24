美国原油欧盘扩大跌幅，受三方面因素影响

0
410
美国原油期货在欧盘早盘扩大跌幅。此前，沙特表示其原油产出接近纪录高位。此外，原油价格也受中国制造业活动放缓的打压。美国原油重新跌至46美元/桶的关口
美国原油周二(3月24日)开盘价为47.46美元/桶。开盘后略上扬，最高触及47.51美元/桶，但随后震荡走低，跌破47美元/桶，并于欧盘早盘最低触及46.75美元/桶。美国原油下跌主要是因沙特原油产出接近纪录高位，且中国制造业活动放缓。此外，美元回弹对原油价格也有一定的影响。
美元指数周二开盘97.01，开盘后走低，最低触及96.85，但随后拉升0.3%，触及97.30。美元指数的上升，使得以美元计价的原油价格走低。
而中国方面，数据显示，中国3月汇丰制造业PMI预览值为49.2，不及前值50.7和预期值50.5，表明中国制造业活动放缓至11个月低点。这令交易员非常失望。中国是世界上最大的原油消费国。
本周美国还将公布API和EIA原油库存数据——这两者已经连续10周上升，使得美国原油库存触及纪录新高。
美国原油技术点位
美国原油第一阻力位为47.50美元/桶，若突破，则可能进一步涨至50美元/桶；同时，美国原油第一支撑位为46美元/桶，若跌破，则可能进一步跌至45.33美元/桶。
北京时间15:46，美国NYMEX 5月原油期货报46.85美元/桶。