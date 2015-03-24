疲软日元忧虑萦绕，日本央行料不会再度开闸放水

周二(3月24日)分析师们表示，通缩环境持续萦绕日本，尽管日本实施了为期两年的大规模货币宽松，提升了市场对其采取进一步刺激措施的预期，不过日本央行的刺激手段可能受限。

法国巴黎银行(BNP Paribas)驻东京首席日本经济学家河野太郎(Ryutaro Kono)在上周五(3月20日)公布的一份报告中表示，日本央行料不会再度宽松。一个原因是日本政府对疲软日元的负面影响感到担忧，不愿意进继续进一步宽松。2013年4月日本央行行长黑田东彦誓言使日本摆脱通缩泥潭，实行了史无前例的量化宽松项目，导致日元兑美元贬值了逾40%，提振日本股市上涨逾50%。疲软日元提振日本蓝筹出口商及其股价，不过给推升进口物价带来副作用。河野太郎称，因此未被过去12个月下跌约50%的国际原油价格抵消的较高物价，得不到日本选民的支持，日本政府逐渐远离2%的通胀目标。日本辅弼智库首席经济专家、日本东京大学经济学教授伊藤元重(Motoshige Itoh)在出席第十八届瑞士信贷亚洲投资会议(Credit Suisse Asian Investment Conference)时表示，当前日本央行非常谨慎，因他们已竭尽所能。河野太郎认为，上调消费税严重冲击家庭收入，疲软日元进一步打压日本家庭的支出能力。两个因素仍可能推动日本央行宽松货币政策。一是今年美联储没有一如预期的加息，可能反转强势美元、疲软日元，反之触发日股的卖盘。二是若黑田东彦不得不承认日本无法实现2%的通胀目标，他的声誉可能受损。并称，日元一直遭受卖压，因投资者们相信，日本央行和日本政府结束通缩的承诺。对该承诺的怀疑可能引发日元反转。部分分析师则认为，仅一个因素就能推动日本央行最早在10月再度宽松。

摩根大通(JP Morgan)日本的首席经济学家菅野雅明(Masaaki Kanno)表示，黑田东彦被迫承认日本无法实现2%的通胀目标，只是个时间问题。日本央行将不得不在6月或9月再度宽松，以阻止失望的投资者们回购日元，并抛售日股。