希腊债务再起风波欧股跌0.9%

北京时间3月24日凌晨消息，欧洲股市周一收盘下跌0.9%，投资者正在重点关注希腊与德国领导人之间的会谈，目前与希腊救助计划有关的紧张关系正在升级。

当日，泛欧斯托克600指数收跌0.9%，报400.35点，其成分股中仅有能源板块有所上扬，主要由于随着美元的走软，以美元计价的原油价格上涨。上周五该指数收涨0.9%，接近于405.50点的历史收盘最高价位。

欧洲各国股市中，德国DAX 30指数收跌1.2%，报11895.84点，从最近突破1.2万点以后的高位回落；法国CAC 40指数收跌0.7%，报5054.52点；英国富时100指数收涨0.2%，报7037.67点，创下历史收盘新高。分析师指出，欧洲央行资产购买计划对整个欧元区的股市都形成了提振作用。

希腊雅典综合指数收涨3%，报766.51点。希腊总理阿莱克斯-齐普拉斯(Alexis Tsipras)和德国总理安格拉-默克尔(Angela Merkel)将在周一于柏林进行会面，就希腊的债务问题展开讨论。据《金融时报》报道称，齐普拉斯在会议召开以前表示，如果无法获得来自于欧盟的短期财务支持，那么希腊将“不可能”在未来几周中偿还其债务。

希腊银行股领涨泛欧斯托克600指数，其中Eurobank Ergasias(EUROB)收涨11.6%，阿尔法银行(ALPHA)收涨10.8%，比雷埃夫斯银行(TPEIR)收涨8.9%。

欧洲央行行长德拉吉周一向欧洲议会下属一个委员会表示，欧元区的经济增长正在获得动能，主要由于受到原油价格下跌以及欧元走软的支持。在德拉吉发表这番讲话时，欧元兑美元(1.0964, 0.0098,0.90%)汇率在1.0934美元附近成交，与此前相比几无变动，但与上周五的1.0821美元相比则有所上涨。欧元兑美元汇率在今年交易中日益逼近平价，主要由于欧洲央行推出了大规模的资产购买计划，而欧元的走软则推动欧洲股市进入创纪录的区域。

受欧元走软的影响，欧洲出口商的股价表现良好，并推动德国股市在今年大幅上涨了21%。

个股中，标准渣打(STAN)收涨6.5%，报收于11.41欧元，主要由于花旗集团(C)分析师发布研究报告，将其目标价上调至13欧元。德意志银行(DBK)收涨0.7%，原因是据路透社在上周末报道称，德意志银行将对旗下业务进行全面改革，其结果可能是该行将旗下零售部门分拆上市。意大利轮胎生产商倍耐力(Pirelli)(PC)也收涨1.8%，主要由于中国化工集团宣布将收购这家公司。