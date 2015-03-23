驱动黄金和白银价格的5个因素

黄金和白银的价格从其2011年高位大幅下降。白银价格高位曾接近50美元每盎司，而现在交易低于20美元。黄金封顶将近1900美元每盎司，而现在接近1200美元。两种金属的交易不仅远远低于其价格高峰，而且低于其在1980年创下的扣除通胀因素后的高点。

至少有5个因素可能导致他们价格的下跌：

1. 美国经济的稳定复苏使美联储结束其量化宽松政策，并开始考虑加息，最快可能在6月。

2. 通过承诺充当意大利、西班牙和其他经济困难欧元区国家的债务的最后补救买家， 欧洲央行(ECB)已成功地遏制了欧债危机(至少不包括希腊)，此举大大降低了欧洲内部基差。

3. 作为全球商品交易(包括黄金和白银)的选择性货币，美元(USD)价值兑其他货币已飙升。

4. 其他很多以美元计的商品价格，包括工业金属、原油、天然气和农产品价格也已经下降。

5. 目前中东地区危机还没有扩散到波斯湾地区的最大产油国。

美国货币政策

2009年以来，美联储发现自身处在一个非同寻常的地位：保持其政策利率(联储基金)低于核心通胀率。此举仅发生在少数情况下(图3)。

1. 1969-1970：通过降低利率来应对温和的经济衰退。尼克松政府曾试图在之后通过工资和价格管制来遏制通胀。

2. 1974-1977：当美联储错误地判断由第一次石油危机引发的通货膨胀将是暂时的。其结果是导致通胀率在1977-1980年期间受飞涨利率和严重经济衰退的控制；进而大规模迅速攀升。

3. 1992-1993年和2001-2004年期间短暂的负实际利率，当经济逐渐从衰退中复苏。

该趋势似乎将持续直到出现市场开始预期美联储将要加息或采取紧缩政策(例如通过终止量化宽松政策)。

基于多种原因，我们认为美联储在2015年可能开始采取紧缩政策：

1. 劳动力市场复苏强劲，年同比平均小时收入上涨2.0%；平均工作小时上涨0.6%。这使得平均收入增加2.6%，2015年2月和2014年2月相比--在低通胀率背景下的相当不错的涨幅。

2. 2014年2月和2015年2月之间工作人数上涨2.4%。这使得总劳动收入增长5.0%(2.4%工作人数增长+2.6%平均工资增长)。这也应促进消费支出上涨强劲。

3. 美联储认为最近有关能源的通胀率下滑是暂时的。

4. 其他经济领域也似乎显示强劲，包括接近纪录高位的企业盈利，以及住房市场继续缓慢复苏。

因此，如果美联储尽快在今年6月加息，我们不会感到惊讶。联邦利率期货反映加息在今年9月；再次加息在2016年1月-以及该种加息可能更快到来的可能性。

如果美联储按预期加息，那么可能会给黄金和白银价格施压。因此，我们将不排除黄金价格下降到1000美元每盎司以下，甚至到3位数的可能性，以及白银价格下滑至10美元每盎司以下。

然而这个预测是存在风险的。只要企业盈利保持上升，股票市场的交易价值一直看起来比较合理。然而，如果企业盈利开始在2015年下跌，那么股票市场可能会发生自2011年以来的第一次重大调整。

两位美联储前主席：Alan Greenspan和 Ben Bernanke，在面对股票市场疲软的情况下，以其降低利率而闻名(或加大量化宽松政策)，这被成为Greenspan和Bernanke政策。现任美联储主席Janet Yellen也将推出一个类似政策吗？我们不得而知，但很难想象她和FOMC将在股市急剧下滑期间冒险加息进而加剧市场波动性。因此，如果股市调整发生，以至于推迟美联储加息，那这至少可能会给黄金和白银价格一个暂时性的提振。

底线是，相比于对贵金属价格的上行推动潜力，我们认为美国2015年货币政策对其持有更多的下行风险，但如果美联储由于某种原因推迟加息，那可能对黄金和白银来说是好消息。

欧洲

虽然以美元计价的黄金因此对美联储货币政策的反应比对其他央行行动更加强烈，但美国不是"城里的唯一游戏"。在大西洋的另一边，欧洲央行开局承诺购买意大利、西班牙和其他金融困难欧元区国家的债务的最后补救措施终显效果。该承诺以及大规模量化宽松计划的宣布，已将德国收益率推至接近于零，而意大利和西班牙的收益率已下跌至低于美国国债收益率