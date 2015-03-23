上周，人民币对美元即期汇率累计大涨逾500点，两个月来首次涨回6.19水平一线，悉数收复年内全部跌幅。昨天，武汉晚报记者查阅中国银行网站发现，1美元仍等于6.20元人民币，较之前便宜了不少。

“作为和黄金同等重要的避险资产，美元前期的强势已引起很多投资者关注。”昨天，民生银行武汉分行理财师艾莉告诉记者。

中国银行、民生银行、交通银行介绍，近期人民币的逆势上涨，反而让投资者看到了投资美元的良机，到银行网点办理美元定投的人越来越多。

美元走强的大趋势不变

自去年11月以来的人民币对美元贬值过程中，中间价一直相对稳定。但“两会”过后，人民币对美元结束了年初以来持续贬值的步伐，开始大幅上扬。

在6.2620元盘整近半个月后，上周人民币兑美元即期汇率突然连续3天大举拉高。上周二、周三两天，人民币兑美元即期利率两天累计升值300基点，已将年初以来的贬值幅度收回大半。特别是19日上午，人民币对美元汇率中间价一度为6.1460。

“美元下跌属于外汇市场中对于前期上涨的休整，总体来看美元走强的大趋势不会变。”民生银行武汉分行理财师艾莉告诉记者，美元指数上涨过程中怎样才能做到利润最大化，是投资者应该考虑的根本问题。有实际用汇需求的，逢美元跌时换汇是理想选择。

美元理财投资门槛约为5万人民币

还有3年，郭女士的儿子就要赴美留学，因此从去年开始，她每月购入1000美元，从而平摊汇兑成本。但令郭女士苦恼的是，美元存在账户上，收益较少。“手中的美元该如何打理呢？”郭女士问道。

“一般来讲，美元投资常见的方式是购买以美元计价的理财产品和炒外汇。”艾莉介绍。

在选择美元理财产品上，建议投资者要对号入座，低风险承受能力的投资者可选择固定收益类产品，目前国内的外币理财收益普遍走低，美元产品平均预期收益率为1.63％。中高风险承受能力的投资者可选择外币结构性理财产品，需要对海外币种和海外市场走势等有专业判断，对所挂钩的资产有一定了解，作出预判。

外币理财产品投资门槛比较高。一般来说，美元理财产品投资金额为8000美元（约5万人民币），澳元理财产品投资金额为8000澳元，港币理财产品投资金额为6万港元。

外币存款要“利比三家”

对于手中持有美元的家庭而言，怎样存好手中的美元也是一门学问。因为，不仅外币理财产品各大银行收益差异大，即便是存款利率差异也不小，投资者存外币需要“利比三家”。

目前各家银行的美元存款利率在活期存款上差异不大，一般是0.05%，只有广发银行给出了略高的利率为0.1%。但6个月、一年期和两年期存期出现了分化。利率水平较高的，如兴业银行、广发银行，半年期美元存款利率分别为1%和0.8%，一年期美元存款利率分别为1.25%和1%，两年期美元存款利率为1.5%和1.25%。而像农行、建行、工行的美元存款利率，半年期为0.5%，一年期和两年期为0.8%。

“由于外币储蓄利率会受到国际金融市场的影响，稳定性非常差，利率变动比较频繁。所以，市民在储蓄时可以选择较长时间，锁定利率收益。”艾莉说道。