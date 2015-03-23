上周，现货铜价的表现非常之好。上周五，现货铜价飙升约4%至2.77美元/磅;在此之前的几天里，铜价已经录得了类似涨幅。

铜价之所以上涨，是因为美元走软，以及弗里波特-麦克莫兰铜金公司(Freeport McMoRan Copper &Gold)报道称，位于印度尼西亚巴布亚省的格拉斯伯格(Grasberg)铜金矿生产停滞。据报道称，50到100名工人封锁了通往该铜金矿的道路。

因此，投资者们现在可能会断定，格拉斯伯格铜金矿关闭将导致铜供应中断。

目前为止，铜供应尚未中断，弗里波特公司仍在继续装运铜储备。但是，供应中断的可能将发挥更大作用，因为日益明朗的是，铜市场上的供给与需求可能比先前预期更加均衡。

换句话说，今年供应中断更有可能扰乱平衡，从而支撑铜价。在最近几月内，铜价已经大幅下跌。

上周五，德国商业银行(Commerzbank)小心翼翼地指出，弗里波特公司决定暂时停止生产并不会造成上述供应问题。但是，该银行估计，长期封锁可能很快就会成为一个问题。

德国商业银行上周五在商品报告中指出：“另一方面，如果生产停滞持续更长时间，那么铜市场可能会遭受负面影响。在我们看来，铜市场在任何情况下都会变得紧张，而且几乎不能承受任何计划之外的供应中断。在今年期间，我们预计将看到铜价显著上涨。”