香奈儿本周在华减价 中国顾客倾囊抢购

由于欧元币值惨跌，法国名牌香奈儿(Chanel)包袋本周在中国大减价，引发中国顾客倾囊抢购。

在中国的商业中心上海和购物天堂香港，香奈儿专卖店门口挤满了想要第一个冲进商店的顾客。

在崛起的中产阶级和贪腐官员推动购物狂潮以来，中国被普遍称为是全世界最大的奢侈品市场。

但是由于高额进口税和零售商的大笔加价，所有国外名牌在中国市场的价格都远高于原价。

上海的一家香奈儿专卖店门口，几十名等待开门的顾客显得急不可耐，他们是担心减价包被别人一抢而空。

20多岁的时髦女郎苗思佳（音译）就是赶来抢购的，她从昆山赶到上海，就是要买一个限量版金色中号经典女包，减价后只要19,700元。

她告诉法新社记者说，她虽然不工作，但却是香奈儿专卖店的VIP顾客，一个店员通知她香奈儿减价的消息后，她就从几十公里外的昆山赶了过来。

香奈儿说，该公司目前正在世界各地调整自己的产品价格，包括部分经典女式包和系列男包，但否认特别降低了在中国的价格，或者提高了欧元区的价格。

根据发布中国富豪榜的胡润百富的统计，香奈儿是中国人赠送女性的第二最佳礼品，仅次于苹果系列，比另一个法国品牌路易威登更受欢迎。

20多岁的白领王蕾（音译）花5,500元买了一个香奈儿康朋钱包，她十分满意的说，减价之前这个钱包要7,000元呢。