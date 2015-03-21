中行发布离岸人民币指数 境外人民币使用更趋活跃

北京3月21日消息中国银行19日发布了2014年4季度离岸人民币指数”，数据显示,去年4季度，离岸人民币指数为1.2%，比一年前上升0.29个百分点，人民币在离岸市场中的使用更趋活跃。中国银行行长陈四清表示，今年人民币国际化将继续向纵深发展。

数据显示，2014年中国银行人民币跨境结算规模持续扩大。全年跨境人民币结算量5.32万亿元，同比增长34%。而去年4季度，离岸人民币指数为1.2%，比一年前的0.91%上升了0.29个百分点。中国银行贸易金融部总经理程军介绍，这意味着在离岸的主要国际金融活动中，人民币的份额占所有货币的份额大概占到1.2%左右。

在离岸的主要国际金融活动中，人民币的份额占所有货币的份额大概占到1.2%左右，这个指数的构成主要包括离岸人民币的存款，贷款、投资、交易和储备等几个领域，这些领域都有所进展。

程军分析，通过这些数据可以看到，国际市场对人民币是极其感兴趣的。而同期其他主要国际货币中，欧元、英镑、日元的离岸市场指数与2014年6月相比都出现下降，美元指数也仅小幅上升，离岸人民币指数则上升了0.07个基点至1.2%，这显示人民币与美元、欧元等其他主要国际货币的差距不断缩小。中国银行行长陈四清：

2014年，人民币国际化水平持续提升，离岸市场特别是资本市场融资更趋活跃。人民币与主要国际货币在离岸市场使用份额的绝对差距仍然较大，但相对差距在继续缩小。

另外，中国银行还首次发布了“境内外债券投融资比较指数”。陈四清说，希望能给中国企业和金融机构在境内外债券市场的运作提供一个量化“晴雨表”。数据显示，去年末这个数值是-40.02，表明目前离岸市场人民币债券的平均发行成本高于在岸市场，投资离岸人民币债券更有吸引力。

陈四清：长期以来离岸金融市场成本和投资收益低于在岸市场的情况已经出现显著的变化。我们认为，这体现了人民币国际化向纵深发展的趋势。

陈四清表示，尽管国际市场仍然面临各种风险隐患，但2015年随着“一带一路”等国家战略的积极推进，人民币国际化之路必将越走越宽。

陈四清：2015年中国经济将继续保持7%左右的中高速增长，吸引更多国家持有或者挂钩人民币。第二，“一带一路”建设与人民币资本输出将进一步激发境外的人民币需求。第三，大宗商品市场持续调整，中国是能源及原材料重要贸易和消费国，将促成人民币在黄金、石油等大宗商品计价领域得到更广泛使用。