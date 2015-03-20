远东石化即将停产 PTA行业洗牌加速

近期，浙江精对苯二甲酸(PTA)生产企业远东石化经营陷入困境，由于市场担忧PTA供应减少，A股相关板块表现抢眼，PTA期货受原油上涨影响亦小幅反弹。据证券时报记者了解，目前工作组已经进入企业清算，是否重组还未有定论。 远东石化年产330万吨PTA，在行业内排名前五，破产消息引来业内广泛关注。分析人士表示，远东石化事件预示着PTA行业洗牌加速，淘汰过剩产能的趋势或进一步向大型企业蔓延。不过，由于该企业产能在国内占比不大，对供需面实质影响有限，对PTA期货走势也不会带来太大影响。

停产在即

有关远东石化的处境，业内说法不一。

“现在绍兴县工作组已经进驻，开始对企业清算，不过破产倒闭的可能性不大，毕竟当地很多企业都有互保，如果倒闭可能引发连锁效应。”有知情人士透露说。

据介绍，远东石化并非纯民营企业，绍兴县管委会也有一定股份。“政府会倾向于引入新的投资人，业内有传言称荣盛可能会收购。现在工厂还在生产消化库存原料，用完后就会停产。”该人士称。

另有PTA工厂人士表示，由于股东各方和银行都无意持续承担企业长期亏损，远东石化4月就会停产。目前来看，重组难度比较大，在行业整体不景气的情况下，同业收购远东石化的概率不大。

早些时候，市场上已经出现端倪。3月17日，郑商所发布公告，暂停绍兴远东石化期货PTA免检交割品牌资格。记者致电远东石化相关负责人，对方对上述消息未予置评。

行业加速洗牌

因为下游需求表现低迷，前期高速扩张的国内PTA产能愈加过剩，去产能进程实际从去年就已经开始，但像远东石化这样体量的企业出现状况，还是在业内造成了较大心理冲击。

“PTA行业连续三年出现大面积亏损，之前是一些小厂设备关停，没有哪家真的宣布破产重组。”某大型PTA企业人士称。在他看来，行业洗牌的进程可能会加速，不排除向传统龙头企业蔓延的可能。

国泰君安期货分析师董丹丹称，3月份以来，PTA企业的盈利状况开始恶化，某些时段PTA与PX仅有200元的价差，而大型企业要有500元/吨的价差才能保本。

董丹丹说，远东石化是PTA中小型企业的代表，在近期PTA价格持续下滑、原料端持续强势的背景下，远东等中小企业亏损严重，甚至面临破产。