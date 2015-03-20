中国股市暴涨的七个理由

本周中国股市涨势如虹，今日上证综指继本周三后再度刷新近7年来新高，本周累计上涨7.25％。而据金融博客Zerohedge的下图显示，自去年7月中国央行推出新的货币投放工具——抵押补充贷款（PSL）以来，上证综指不到一年时间里涨了将近100％。

上述博客援引瑞银中国首席经济学家汪涛在报告中的观点称，无论是宏观经济还是企业，中国的基本面都没有显著变化。A股去年11月以来明显反弹大多受流动性驱使。瑞银归纳，A股暴涨可能有以下驱动因素：

1、新资金流入股市，它们来自来自家庭储蓄、房地产、大宗商品和信托市场；

2、政府加大监管力度使投资者无法像过去那样投资高收益的影子银行产品，银行现在向这些投资者提供过桥贷款；

3、中国央行通过PSL等多种定向宽松的工具创造了流动性宽松的环境；

4、内地与香港启动两地股市交易互联互通的机制——沪港通；

5、国企改革的长期预期和A股明年6月被纳入MSCI全球指数的预期；

6、散户通过保证金交易加大交易杠杆比例；

7、中国央行出台进一步宽松措施的预期提振了股市。同时，瑞银认为，上月中国央行降准未能真正压低银行间市场利率，这可能源于中国持续面临大规模资本外流，以及近期新股发行抽离了中国货币市场的大量流动性。