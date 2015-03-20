人民币即期价由涨转跌百余点 盘中波幅超400点

今日银行间人民币兑美元即期价高开23基点报6.1926，随后汇价快速走升，最高涨至6.1818，涨幅达141基点。但随后汇价开始走低，15:30后跌幅加速，最大跌至6.2221，波动区间达400余点。尾盘时，汇价反弹至6.20水平。截止收盘，人民币兑美元即期价报6.2060，贬值101基点。

据中国外汇交易中心公告显示，今日人民币兑美元中间价调贬36基点报6.1496。

外盘方面，美元指数现维持在99附近。昨日，美元指数收回了大部分周三的跌幅，再度回升至99上方，美国数据总体良好且市场依然看好美元中期前景。

周四人民币即期汇价则表现更为强势。当日美元对人民币即期汇价大幅跳空低开154个基点报6.2140，随即出现急速跳水。截至收盘时，美元对人民币即期汇价收涨0.53%至6.1959，重回6.20整数大关下方水平。而在周四人民币即期汇价收盘创出今年1月15日以来近两个多月新高的同时，当日人民币即期汇价也一举刷新了自2014年3月24日以来的近一年最大单日涨幅。

对于未来一段时间人民币汇率的表现和跨境资本流动状况，华侨银行、中金公司等机构指出，虽然美联储3月议息会议删除了“对货币政策恢复正常化应有耐心”的措辞，但大幅下调了GDP增速、核心通胀等对未来利率的前景预期，这意味着美联储升息步调将更趋于逐步渐进。中短期内，各方对中国市场流动性和资本外流的担忧将显著降温。

本周三央行发布的数据显示，2月末金融机构外汇占款较上月增加422.14亿元，在此前连续两个月负增长后转正，且增量为去年10月来最高。结合2月以来人民币汇率的整体表现，市场人士普遍认为，外汇占款阶段性下降的态势正在显著缓解。