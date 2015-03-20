巴克莱：未来五年中国黄金需求料增长，但难大幅提振金价

巴克莱(Barclays)分析师在周四(3月19日)的报告中认为，未来五年中国在全球金市所占的份额将会增长，因中国将是为数不多的能取得需求增长的国家之一，但增速将会放缓。

中国是全球第二大黄金消费国，最近几年随着中国采取措施改革贵金属市场，对黄金的需求大幅增长。2013年，当现货金暴跌28%时，中国曾经一度超越印度成为第一大黄金消费国。但2014年买兴减弱，中国又成为第二大消费国。

报告预测，到2020年，中国可能消费全球近一半的黄金产出，目前中国的黄金消费量占全球产出的近三分之一。但巴克莱指出，即便中国在金市的影响力增强，金价将不会从中获得很大好处。

分析师称，不认为中国在金市影响力增强的这种趋势本身对金价会有很大正面影响，因为很多其他地区的需求增长持平或下降。

在大宗商品需求方面亦将发生巨变

巴克莱称，随着中国经济加快从投资驱动转型至消费拉动，中国未来五年在大宗商品需求方面将发生巨大变化。

该行称，目前市场共识是，中国经济转型将导致几乎对所有大宗商品的需求放缓，但该行仍认为中国会在很大程度上对全球市场产生冲击。

该银行同时称，这种趋势下受到打击最大的将是工业金属，中国金属需求增长在未来五年将急剧放缓。钢铁方面，汽车产业的快速发展料部分抵消基建支出和建筑活动结构性下滑的影响。

由于柴油、石化产品和残余燃料油增长萎缩，石油需求增长也将继续下降，但对原油需求的影响将被诸如汽油和航煤等精炼产品的更快增长所抵消。