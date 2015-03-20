美元指数受挫 人民币借势翻身

过去数日，人民币兑美元即期汇率，突然一改之前频频逼近跌停的颓势，开始稳步上扬。继18日人民币兑美元即期汇率创下2015年以来最大单日涨幅后，昨天凌晨美联储利率决议引发美元指数受挫，人民币兑美元即期在盘中顺势继续大幅上扬，至6.1874，创下近2个月高点。

分析师认为，人民币双向波动加大将成新常态，换汇还可慢慢来。

人民币开春迎来升势

在人民币兑美元经历了较长时间的贬值情绪之后，终于在开春之际迎来了升值的态势。

数据显示，这已是人民币即期汇率连续第三个交易日刷新年内最大单日涨幅。3月17日，在美元指数回落至100点整数关口下方的情况下，人民币兑美元汇率中间价、即期汇价双双走强。当日，人民币即期汇价不仅一举创下2月17日以来的收盘新高，同时也刷新了今年以来的最大单日涨幅。

从最能反映央行意志的人民币汇率中间价来看，人民币的强势一览无遗。昨天人民币中间价报6.1460，较18日大幅上涨96个基点。事实上，本周以来，人民币中间价连续4天上涨，累计涨幅达到155个基点。而更多体现市场意志的人民币即期汇率，也扭转了年初不断逼近跌停的颓势，转而向中间价靠拢，反映出市场对人民币贬值预期的下降。

人民币转牛是美元使然

人民币由颓转牛，与近来美元的调整大有关联。

本周一公布的数据显示，2月美国制造业产出连续第三个月下降。美国商务部周二的报告又称，2月房屋开工骤降17%，为去年1月来最低。经济数据的意外疲软，使得美元指数出现高位调整，人民币借势得以调整。

北京时间19日凌晨，美联储声明再次对美元走势施压，发布的货币政策声明中，如期剔除了“对货币政策恢复正常化应有耐心”的措辞，打开了最早6月加息的大门。同时，美联储还大幅下调对未来利率的前景预期图。

外界认为，美联储声明中表达了对经济其他方面的担忧，所传递出的信息较投资者预期更加温和，从而导致市场对首次升息时间的预期从年中推迟至今秋，美元兑其他主要货币随之重挫。

背后或有监管层推助

在此背景下，昨天人民币中间价大幅上调96个基点，既是央行顺势而为，也显示出在国内利好释放的情况下，监管层有意为之的推升态度。

此前，市场始终有中国政府可能有意压低汇率来刺激经济的猜测，但今年政府工作报告中，明确提到“保持人民币汇率处于合理均衡水平，增强人民币汇率双向浮动弹性”。针对年初人民币汇率持续走低问题，央行副行长兼国家外汇管理局局长易纲回应称，人民币汇率可保持“在合理均衡基础上的基本稳定”。

随着人民币汇率波动空间增大的预期降温，人民币汇率走贬情绪也得到一定程度抑制。中国财政部允许地方政府发行债券来置换存量债务这一利好消息，更极大提振了市场信心，助推人民币的上涨势头。

一周来，英、法、德和意先后申请加入由中国倡导的亚投行，引发美国担忧。分析师认为，亚投行与IMF今年讨论将人民币纳入特别提款权一篮子货币，都令监管层有意推动人民币保持相对强势，人民币双向波动加大的新常态将更加显著。