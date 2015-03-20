美元强劲反弹欧元重挫 外汇市场剧烈动荡

北京时间3月20日凌晨消息，周四，美联储之前一个交易日发布了市场参与者意料之外鸽派的货币政策声明，美元兑多种主要货币的均大幅下跌，一度有2009年以来最大盘中跌幅的美元指数在周四强劲反弹，全天交易中上涨1.45%。

截至纽约外汇市场收盘，追踪一揽子六种主要货币的洲际交易所美元指数报99.24点，上涨了1.45%；追踪更多货币种类同时根据外汇市场交易总量进行调整的华尔街日报美元指数同期报88.59点，涨幅是1.44%。

美元指数周三盘中一度有3.6%的跌幅，是2009年3月时候3.7%的盘中跌幅以来的最高水平。

欧元兑美元周四跌2.05%，至1.0641美元；美元兑日元涨0.66%，至120.9050日元。

法国兴业银行的高级货币策略师塞巴斯蒂安-盖勒（Sebastian Galy）指出，美元汇率之前一个交易日的下跌走势因为做市商们最初的冒险投注而加剧，在被证明投注方向完全错误的情况，流动性迅速枯竭。

在过去，大做市商会愿意承担一些短期亏损来继续为市场注入流动性，但是在现在的监管环境下，它们已经不再愿意这样做。流动性的缺失让价格变动加剧，买卖价差也因此扩大。

瑞士央行和挪威央行周四分别宣布，维持基准利率不做调整。美元兑瑞士法郎汇率涨1.21%，至0.90瑞士法郎；美元兑挪威克朗跌0.91%，至8.0899挪威克朗。

英国央行首席经济学家安德鲁-霍尔丹（Andrew Haldane）在周四的发言中说，英国央行降息和加息的可能性实际上是“对开的”。英镑兑美元跌1.69%，至1.4727美元。

其他货币方面，美元兑加拿大元周四涨1.29%，至1.2730加拿大元；澳大利亚元兑美元跌1.87%，至0.7628美元。