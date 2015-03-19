美联储利率决议公布 国际金价见底声起

近期，强势美元一直是国际金价上涨的拦路虎。自1月下旬以来，受制于强势美元，国际金价如履薄冰一路下跌，未站稳1300美元／盎司，到近期跌至年内新低1140美元／盎司附近，跌幅超10%。

不过，19日的美联储议息决议给国际金价带来了一线曙光。在3月份的议息决议中，美联储一方面删除了加息前瞻指引性的表述文字“耐心”，另一方面却仍大显“鸽派”本色，并明确表示“取消耐心并不意味着没有耐心”和“4月不会加息”，同时又表现出对经济增速、通货膨胀和出口的担忧。受此影响，隔夜衡量美元对一揽子货币汇率变化程度的美元指数创出自2009年以来的最大单日跌幅。

中国国际期货有限公司资管部产品总监镡菲表认为，这显示出美联储并不像市场预期的那样急于加息。不管是从低通胀因素、全球货币政策环境因素考虑，还是从美国经济一季度明显放缓考虑，美联储在6月加息的可能性也不太大，首次加息可能出现在9月份。

美元一直受美联储货币政策的影响，而美联储议息决议的影响更为直接，市场总是从中来捕捉美联储货币政策的走向。从去年年中开始，受美联储量化宽松退出和加息预期的支撑，美元开启了一轮大牛市，而本次美联储的议息决议给火热的美元“浇了一盆冷水”。分析人士表示，美元的上升势头转弱将有利于国际金价反弹。

在美元指数时隔12年后重返100关口遇阻时，美联储颇显“鸽派”的表态，让市场对美元继续走强的预期开始减弱。历来与美元明显有着“跷跷板”效应的国际金价则短期“重获新生”。