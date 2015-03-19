黄金定盘价即将脱胎换骨 或揭中国消费神秘面纱

周五(3月20日)，将是近一个世纪以来，黄金市场定盘价首次发生转变的时机。这可能将为窥视中国这个对黄金“永不满足”的市场提供更好的角度。

伦敦金银市场协会(LBMA)称，新的黄金定盘价系统被命名为“LBMA黄金价格(LBMA Gold Price)”，将在2015年3月20日(周五)开始启动。

新的定盘价系统说一个全新的电子系统，将由洲际交易所(ICE)负责定盘价过程中的黄金拍卖机制的运作。

旧版黄金定盘价机制始于1919年，一直由“伦敦黄金市场定盘价公司(London Gold Market Fixing Ltd)”负责，每日公布两次。

Kerr国际交易公司董事长Kevin Kerr称，黄金新的定盘价带来的改变可能是对黄金交易游戏规则的一个转变。

【新版、旧版的黄金定盘价制度优劣对比】

旧版的黄金定盘价机制：(不透明、参与机构少、操控严重) 仅由四家投行参与定价过程，这一昨日已延续了近100年时间，而几十年来有关操控定盘价的指控从未间断过。

新版的黄金定盘价：(电子化、透明化、参与机构多) 据LBMA称，电子拍卖进程为黄金定价，是为透明化应运而生，并且参与者数量可以尽可能地多。

金拓公司资深分析师Jim Wyckoff称，新的黄金定盘价值得将更能反映全球黄金市场的整体价格情况。

【揭开中国黄金消费的神秘面纱】

同时，市场对于中国直接参与新的黄金定盘价也充满期待和遐想。而最新参与到LBMA电子屏黄金定盘价的机构完整名单将于周五(3月20日)公布，可能包括摩根大通、瑞银、瑞士信贷、高盛、花旗、摩根士丹利、渣打银行等。

分析者纷纷认为，中国料将能够直接参与到新的黄金定盘价中，因而，理论上来说，这将给更有利于带动全球黄金最大买家、全球第二大经济体(中国)在黄金市场上的资金流动。

Kerr国际交易老总还称，这为黄金交易提供了游戏空间，这在全球范围带来了新的参与者(主要是中国)和新的可能性。这可能会揭开中国黄金消费的神秘面纱。

对此，GoldForecaster公司创立者Julian Phillips称，若中国银行业能够直接参与到新的黄金定盘价机制中，中国银行业将能够对上海与伦敦之间的黄金价差进行套利交易，并平滑两个市场的价格……令上海黄金市场真正走向国际化和24小时交易。

不过，新的黄金定盘价制度的开启，预计不会对近期黄金走势带来直接影响。