美联储决议重创美元 油价周三大幅反弹2.8%

北京时间3月19日凌晨消息，周三，美联储结束3月决策会议，如市场预期在货币政策声明中去掉了在提高短期利率时会“保持耐心”的用语，而随声明发布的所谓预测点图显示，决策委员们认为联储还将保持较低的利率更长时间，美元汇率随后暴跌，原油价格则是自之前的盘中低位大涨，主力原油合约报价场内交易中收高在每桶44.66美元。

纽约商品交易所4月主力原油合约周三涨1.20美元，收于每桶44.66美元，涨幅是2.8%。主力合约之前已经连续六个交易日收跌，在联储决策声明发布之前还因为美国商品原油库存再次有远超预期的增长而有每桶42.29美元的低位。

原油价格在周三之前的六个交易日中连续下跌，有超过13%的累计跌幅和2009年3月11日以来的最低收盘价位。美国能源部能源信息署在周三早些时候发布的报告中指出，美国商品原油库存在截止3月13日结束的一周中增长960万桶，虽然程度上略低于行业组织美国石油协会报告所指的1050万桶增长，但还是远远超过了普氏能源的市场调查所显示的，库存会增长370万桶的分析师平均预期。

能源信息署的报告也显示，俄克拉荷马州库欣，也就是纽约期油合约现货交割点的库存规模在上周增加290万桶。这意味着当地的原油库存已经是创纪录的4.585亿桶，达到了相当于总库存能力70%的极为危险的程度。

美联储在能源产品场内交易时段结束之前不久发布了3月决策会议的决策声明，除了如市场预期在前瞻指引中去掉了作出加息决定时会“保持耐心”的说法，同时也对市场存在的针对联储加息行动时机的预期进行了引导，暗示第一次加息可能会是在9月会议的时候。

美元汇率随后大跌，追踪一揽子六种主要货币的美元指数大跌超过2%，对包括原油在内，以美元定价的大宗商品期货合约报价有明显的推动。弱势美元使得这类投资产品的交易和持有成本下降，会提高这类期货合约的投资吸引力。

作为全球基准的布伦特原油5月合约周三涨2.40美元，收于每桶55.91美元，涨幅是4.5%。

行业通讯刊物七点报告的分析师泰勒-瑞切里（Tyler Richey）在每日市场评论中写道，原油价格的上涨更多是一种“膝跳反射，油价走势阻力最低的方向其实还是向下的”。

这份评论指出，“我们看到的是近期趋势的一种了结，很大程度上是因为获利回吐。美元在这个月变得严重超买，而黄金，原油以及股票都在下跌，投资者们很担心夏季时候就会有加息，并据此在‘火热’的2月非农就业报告之后就开始调整仓位重新布局。”

能源信息署的报告也指出，上周汽油库存减少450万桶，包括柴油和馏分燃料油在内的馏分油库存增加40万桶。普氏能源的市场调查显示，分析师平均预期截止3月13日结束的一周中，汽油库存会减少150万桶，馏分油库存会减少100万桶。

4月配方汽油合约报价周三涨6.9美分，收于每加仑1.7991美元，涨幅是4%；4月馏分燃料油合约同期上涨7.86美分，收于每加仑1.7725美元，涨幅是4.6%

4月天然气合约报价周三涨6.5美分，收于每百万英制热量单位2.9205美元，涨幅是2.3%。