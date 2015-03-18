两会后人民币为何突然暴涨 七大原因揭秘

两会结束之后人民币突然出现大涨行情。人民币兑美元即期周三(3月18日)早盘大幅上扬至近两个月高点，盘中一度大涨近200点。周二人民币尾盘拉涨逾百点之后，今日开盘跳空高开100点。

人民币兑美元即期早盘报6.2375元，上日收报6.2499元，盘中一度大涨近200点至6.2300元。人民币目前涨0.20%，有望创下今年以来的最大单日涨幅。

监管层疑似干预

市场人士猜测，最近亚投行进展引发美国担忧，以及国际货币基金组织(IMF)今年将讨论将人民币纳入特别提款权(SDR)一篮子货币等国际事件，或令监管层有意推动人民币走升。

华侨银行(OCBC)分析师Selena Ling和Emmanuel Ng在周三的报告中称，周二在岸与离岸人民币强劲上涨，怀疑是在岸市场有“重手干预”，从而引发空头回补。

一家外资行交易员认为，从两会一结束人民币即开始大幅上涨来看，监管层推升人民币的意图是明显的，当然也有美元涨势暂歇作为配合，也可能是监管层认为目前的国际形势需要人民币保持相对强势。

美元回调

因就业市场数据持续转强，多数机构认为美联储(FED)本周会摘除“耐心”一词，但市场人士对于美联储主席耶伦(Janet Yellen)可能发表鸽派言论的担忧逐渐升温，这令美元指数最近数日显著回调。

周三亚市美元指数报99.55附近，基本持平于周二纽约尾盘。美元指数过去两日累计下挫0.8%，创下约一个月来最大两日跌幅。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于北京时间周四02:00发布政策声明和季度经济预测，美联储主席耶伦将在02:30举行新闻发布会。

人民币中间价创近两周高点

据中国外汇交易中心数据，人民币兑美元中间价上调0.05%或29个基点，报6.1556元，为3月6日以来最强。

3月17日人民币中间价上调0.05%或30个基点，报6.1585。

东亚银行驻香港的外汇分析师赖春梅表示，近期人民币中间价也可能反映出主管部门稳定汇率的意愿。

当局料出台刺激措施

中国经济处于20年来最低增速，市场猜测中国政府可能压低汇率来刺激经济，但是中国领导人给这样的预期浇了冷水，因此市场对于人民币的人气好转。

中国国务院总理李克强3月15日表示，如果经济增速放缓到影响就业或薪资，逼近合理区间下限，决策官员就会出手。此话一出，上证综指周二收在2008年以来最高水平。

农银国际证券驻香港研究业务联席主管林樵基说，A股市场表现强劲传达正面信号，投资人预期两周内政府会推出更多政策，以促进经济增长。他说，离岸人民币之前超卖，现在有些投资人在平仓。

香港离岸人民币汇率近六周来首次与国内市场汇率几近并驾齐驱，可见外资看空人民币程度降低。离岸人民币汇率周二较国内市场人民币高出0.04%，是2月5日以来首次高于国内市场汇率。

扩大人民币交易区间预期降温

马来亚银行(Maybank)表示，人民币本周出现反弹，主要原因有二，一是市场的头寸调整，再就是扩大人民币交易区间的热议话题并未引发任何相应行动。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。

地方债置换计划

浦发银行称，人民币现汇与中国央行中间价价差的缩窄和中国的地方债置换计划一定程度上缓和了市场上的信用违约忧虑，并助推了今天的人民币涨势。

浦发银行驻上海高级分析师曹阳在接受采访时称，上述价差收窄表明市场的人民币抛盘忧虑已经缓和；中国的债务置换计划应会有利于基础设施项目的顺利实施，进而有利于经济增长和人民币汇率。

IMF重估SDR货币篮子

中国央行副行长易纲在两会期间答记者问上称，中国正在与IMF积极沟通，希望其能够充分地考虑人民币国际化的进展，使人民币在可见的、不远的将来能够成为SDR的篮子货币。今年IMF将对SDR的货币篮子进行五年一次的评审。

东亚银行称，在IMF将很快重新评估SDR而且人民币很可能加入SDR货币篮子之际，人民币可能在下个季度企稳，并且走高至年初所触水平。

东亚银行驻香港的外汇分析师赖春梅称，IMF可能会在5月份重新评估这个篮子，这可能利好人民币，因为加入SDR篮子将是人民币向国际化又迈出了一步。