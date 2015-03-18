微软确认将放弃IE品牌：正在为新版浏览器取名

北京时间3月18日早间消息，微软此前已暗示将放弃IE品牌。本周，微软确认，未来的浏览器将启用新名称。目前，微软的新版浏览器代号为“Project Spartan”。

微软营销负责人克里斯·卡珀塞拉(Chris Capossela)在本周的Convergence大会上表示，微软目前正在为浏览器设计新的名称和品牌。他表示：“我们目前正在研究Windows 10中的浏览器应当有什么样的品牌，什么样的名称。我们仍将提供IE，但我们也将提供另一款代号为Project Spartan的浏览器。我们需要为其命名。”

IE仍将存在于某些版本的Windows 10中，尤其是在为企业用户提供兼容性的情况下。不过，新的Project Spartan浏览器将获得单独的名称，并将成为Windows 10用户访问网络的主要入口。过去几年中，微软曾试图通过一系列广告营销活动来摆脱IE在用户心目中的负面印象，但并未成功。微软前IE负责人于去年12 月离职，这意味着微软的浏览器业务将开启一个新时代。

卡珀塞拉还谈到了在Windows和IE等产品前冠以“微软”品牌所能起到的效果，以及浏览器启用新品牌的一些研究数据。例如，微软将为浏览器 采用秘密的新品牌，这样的情况已经吸引了英国的一部分Chrome用户。他表示：“仅仅是在产品名称前冠以‘微软’的字样，所能吸引的增量Chrome用 户就非常可观。”

微软正在配合市场研究来尝试新品牌。但目前尚不清楚，微软将于何时正式公布新版浏览器的最终品牌。根据微软自主的研究，很明显，该公司希望尽快摆脱IE，而Project Spartan浏览器的正式名称中很可能有“微软”的字样。

卡珀塞拉在讲话中还谈到了微软未来的盈利方式，以及微软采取了一些更聪明的方式去利用社交媒体。微软已开始让艺术家使用个性化的图片去回应 Twitter用户，而至少一名来自Xbox团队的成员已经成功吸引了人们的关注，Twitter消息的转发量已达到3.5万次。这将有利于微软的品牌认 知度，让微软重新被人们所喜爱。