黄金举步维艰静待美联储决议

自今年2月底以来，美元指数强势飙升，突破100点大关，黄金承压下跌。美元指数在突破100点后有所回落，为黄金留下了喘息之机。从走势图来看，美元加速上涨的时间段，也是国际金价连续下跌9日的时间窗口，而这也是1998年以来最长的持续下跌周期。随着美国加息预期渐行渐近，后市黄金价格走势举步维艰。

美元指数仍有走高空间

欧央行正式启动规模超1.1万亿欧元QE，以及美联储年中加息预期升温，是此次美元大涨的主要原因。全球来看，除欧元区以外，各大主要经济体都在考虑进一步实施宽松的货币政策，更加助涨了美元强势。

无论是从基本面还是技术面来看，未来美元再度延续强势的可能性都非常大。美元指数上周五站稳100点关口的同时，多头规模再次扩大。从CFTC公布的持仓情况来看，美元净多头增加14052手，增幅6.4%。这暗示着后市美元指数仍有大幅走升的空间。

强劲的美国非农就业数据令市场对加息的预期大增。不过，最新公布的一系列美国数据表现整体低迷。上周五公布的美国2月剔除食品与能源后的核心PPI环比萎缩0.5%，远低于增长0.1%的预期，创2009年以来最大跌幅。美国3月密歇根大学消费者信心指数初值91.2，远不及预期的95.5，也创了4个月新低。上周四公布的美国零售数据连续三个月下滑，为2012年来首次。即便如此，也没有阻挡住美元指数上涨的强劲势头。

美联储何时加息成为市场关注的焦点。非农就业报告数据意外强劲，暗示经济可能升温，6月升息预期再度发酵。圣路易斯联储主席布拉德近期表示，鉴于就业市场快速改善，美联储结束近零利率政策已经超时，有必要“现在或者很快”加息。这无疑会再次加剧市场对美联储加息的预期。目前，市场密切关注3月17—18日的美联储议息会议，从中寻找货币政策的进一步走向。

ETF持仓持续减少，看多情绪减弱

截至3月15日，ETF——SPDR Gold Trust黄金持仓量约为750.67吨，较上周减少5.65吨。总体来看，SPDR黄金ETF持仓处于持续减少趋势，为金价弱势又添新的动力。

美国商品期货交易委员会最新公布的周度报告显示，截至3月10日当周，对冲基金和基金经理减持COMEX黄金、白银期货及期权净多头头寸。具体数据显示，截至3月10日当周，COMEX黄金投机净多头头寸减少23041手至64925手。黄金多头头寸连续六周下降，空头持仓升至3个月来高点，显示出投资者对黄金后市的看多情绪大大减弱。

季节性因素压制，需求无亮点

目前金价在1150美元/盎司水平的情况下，新兴市场的买盘相对比较平淡，金价进一步加速下行很可能会推动新兴市场出现买盘。但是，从季节性因素分析，3月历来就是黄金表现较为低迷的月份，预计黄金市场需求很难有乐观表现。

技术上，黄金仍处于明显的下行通道。日线图上均线系统呈空头排列格局，MACD指标在零轴下方继续向下发散，KDJ指标处于低位。黄金日线连续三个交易日测试1150美元/盎司关口的支撑力度，如果黄金价格未守住此关口，2014年11月低点1131.85美元/盎司便岌岌可危。

操作建议方面，经过前期连续下跌，美元出现回调，黄金短期或存在反弹需求，但在基本面偏空背景下，反弹或给我们提供良好的逢高做空机会，预计后市金价将进一步跌至1100美元/盎司。