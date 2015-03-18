IMF警告：美联储加息或重创新兴市场

北京时间3月18日消息，国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德警告说，美联储在2013年首次表示正在准备收紧货币政策时所带来的对新兴市场造成重创的波动性，可能在联储真的开始提高利率的时候再次出现。

拉加德是在参加印度央行的一次活动期间发言提出这一警告的。她说，“我很担心这可能不会是一次性的剧情。这样的情况可能再发生，是因为加息的时机以及之后的利率提升速度还是会让市场感到意外。”

拉加德随后补充说，她所指的在2013年席卷包括印度在内的亚洲市场，导致多种货币兑美元的汇率暴跌的所谓“紧缩风暴”，在下一次发生时可能因为全球金融系统的流动性规模之大而更加严重。

美联储已经开始从系统中回收流动性，而欧洲央行则是刚刚开始了全新的量化宽松项目，日本央行也在继续执行自己的货币刺激措施。

在2008年的金融危机之后，美联储将充裕的流动性带入市场，以缓解危机造成的经济伤痛，很多国家的央行也效仿了这样的做法。七年之后的现在，美国经济显示出了再度强势的迹象，联储也由此进入了将货币立场正常化的进程中。

拉加德说，“危险之处在于，在货币政策非常宽松的时期所累积而出的各种弱点可能在这类政策被逆转的时候陡然爆发，带来极大程度的市场波动。”

拉加德在发言中说，随着部分发达经济体的状况逐步改善，投资者也可能将投资组合进行再平衡，逐步脱离新兴市场。

拉加德呼吁新兴市场的中央银行增强合作并保持警惕。她说，“如果市场波动性成真，央行需要做好采取行动的准备。临时但是激进的货币政策可能是必要的，特别是在特定的领域或者市场提供来自国内的流动性支持，以及有针对性的外汇市场干预。”