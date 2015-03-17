QE首周欧央行购债不足100亿欧元

欧洲央行量化宽松(QE)计划执行首周债券购买数据公布后，一些市场人士对欧洲央行完成购债目标的能力深信不疑，并预期欧洲央行接下来将会放缓购债速度。但是，不及预期的购债速度，以及欧元区主要国家债券的负收益率势必为欧元区QE计划蒙上阴影。

欧洲央行周一公布的数据显示，欧洲央行在3月9日-13日当周已经使用97.51亿欧元购买公共领域债券，并购买了37.5亿欧元ABS(资产支持证券)和569.5亿欧元担保债权。

数据公布后，法国农业信贷银行(Credit Agricole SA)经济学家FrederikDucrozet对彭博新闻社表示：“毫无疑问，欧洲央行将达到设定的购债目标，并兑现承诺。尽管目前尚未公布购债细节，但不同国家和期限之间的债券的表现将是不一样的。”

FrederikDucrozet对欧洲央行购债能力的信任无疑正是欧洲央行所需要的。在上周宣布正式实施19个月的购债计划后，不少投资者担心欧洲央行将难以完成每月600亿欧元的购债任务，欧洲央行因此在开始购债的前三天时间里积极购债，以证明市场上有足够的卖家。在详细数据公布之前，欧洲央行执委BenoitCoeure曾透露， 欧洲央行在QE项目启动的前三天就购买了大约100亿欧元的债券。

在此之后，欧洲央行似乎在上周四(3月12日)暂停了购债步伐，欧元区国债收益率也因此连续两日回升。市场人士据此预计欧洲央行将在接下来的时间里放缓购债节奏。

路透报道称，交易员表示，尽管其在本周或之后的购债节奏仍然是不确定的，但市场仍预期欧央行的购债节奏将放缓。无论怎样，投资者们试图对欧央行的宽松步伐做出权衡。KBC的策略师PietLammens认为，“或许现在他们(欧洲央行)会说‘我们已经证明了(购债的能力)，接下来几周我们会减轻力道’，也或者他们将会继续展现他们的能力。”

为刺激通胀回升至2%附近，欧洲央行设定的购债计划至少长达19个月，因此总共将向欧元区19个国家注入至少1.14万亿欧元的流动性。在实际购债数据公布之前，基于每月平均四周，市场曾根据每月购债目标预计欧洲央行上周购债量为120-150亿欧元。而实际上，由于欧洲央行在上周连续三天积极买债后放缓速度，欧洲央行将在接下来的两周半时间里完成本月剩下的502.49亿欧元公共领域债券购买目标。这更有可能推动欧洲央行持续稳定的购入债券。

除了市场上是否有足够的欧元债券卖家，欧版QE的执行还有一个问题尚待解决，即负利率债券的风险承担问题。彭博欧元区主权债券指数(BloombergEurozone Sovereign BondIndex)包含的346种欧元区主权债市场中，包括德国和法国在内的欧元区九大成员国国债收益率多数为负值，在该市场中占比约为1/4。这意味着，在欧洲央行的债券购买计划中，参与购债的欧元区成员国央行将承受购债损失，而这将损害这些央行的声誉。

德国央行行长魏德曼曾在上周暗示，该行已经购买了负收益率国债。据彭博新闻社报道，尽管欧洲央行行长德拉吉表示可以接受所购债券的收益率为负值，但政策决策者们目前仍未就如何分担损失达成一致。

欧洲央行将在4月份公布关于QE的进一步信息，包括债券期限等细节，届时或为评估QE运行进度以及存在的风险提供更多信息。